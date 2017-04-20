逼男童口交 桌球男教練重判7年
2017-04-20
〔記者李立法／屏東報導〕郭姓桌球教練涉嫌利用練球機會，多次逼迫多名國小男童為他口交，郭男還利用權勢強行替每名男童「含雞雞」，變態行徑令被害學童感到噁心，有些學童甚至因而造成包皮發炎而需要就醫，家長怒告郭男妨害性自主；郭男辯稱是學童報復他教球過嚴集體誣陷他，但被害男童指證郭男「雞雞上方有顆痣」，法官當庭驗身果然不假，郭男辯詞破功被重判7年。
屏東警方2年多前陸續接獲家長報案，指控指導國小學童打桌球的郭姓男子，涉嫌利用教練權勢，找機會支開閒雜人，多次在房間或廁所內逼迫獨處的學童口交，受害學童還指出郭男最愛「含雞雞」的特殊癖好，令學童感到噁心。
事件爆發後，有6名9至12歲的學童出面指控郭男惡行，有些被害人甚至因此尿道發炎，家長為此出具孩子包皮及龜頭發炎的診斷證明，要求嚴懲郭男。
有人甚至尿道發炎就醫
郭男則否認逼迫學童與他口交，並強調沒有強行「含雞雞」的事情，他教球認真嚴格，有些孩子曾被他處罰過才報復他。檢方訊後仍依妨害性自主罪將郭男起訴。
屏東地院審理期間，郭男依舊否認犯行，法官逐一詢問被害學童，對郭男猥褻及強迫口交的情節描述大同小異，且次數多到幾乎數不清，有些被害人還向法官描述郭男「雞雞上方有顆痣」，因特徵明顯，令被害人印象深刻，法官當庭勘驗，果然在郭男生殖器上方處發現一顆痣。
法官檢視被害人供詞及相關證據後，認為學童集體誣陷郭男可能性不高，加上被害人能具體描述郭男私密處特徵，因而認定郭男連續對未滿14歲男子猥褻及性交罪成立，合併判處郭男有期徒刑7年。
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