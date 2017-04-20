男男性侵 20年暴增60倍

2017-04-20

〔記者吳亮儀／台北報導〕男生要注意自己也可能遭性侵害！「性侵害犯罪防治法」上路20週年，衛福部統計，去年男性遭性侵人數成長60倍，其中有9成是「男男性侵」；衛福部提醒，性侵不分性別，且加害者可能就在身邊。

衛福部統計，1997年至去年止，性侵害通報案件受暴人數累計達13萬1134人，男性被害人雖僅佔1成，成長幅度卻很快，從1997年0件、1998年19件，一直到2016年1159件，增加60倍；衛福部保護司司長張秀鴛認為，這和民風日漸開放，男性遭性侵後勇於報案有關。

受害人比以前勇於通報 數字仍低估

張秀鴛說，根據統計，男性性侵案有9成的性侵者同是男性，地點多發生在矯正機關、收容機構、學校宿舍等封閉場所。過往社會強調男性陽剛特質，男性遭性侵後通報意願較低，數字有被低估可能，但應有逐漸改善。

「小心陌生人」也不一定有用，熟人更須注意。衛福部也統計，熟識者性侵比率從一開始的12.98%上升到75.65%；陌生人性侵比率反而從25.81%下降到4.36%。

熟識者性侵害案又以「朋友關係」如家人的朋友、同學、網友、普通朋友、鄰居佔4成居多，「親密關係」如配偶、前配偶、未婚夫妻、男女朋友、前男女朋友佔3成3次之，再次之則為「家屬關係」、職場上司及同事。

加害者多為熟人 易發生在封閉場所

暨南國際大學社會政策與社會工作系教授王珮玲認為，不管男女，被性侵通報案增加，其實是件「好事」，代表受害者願挺身報案，這代表社會氛圍改變，不像以前礙於情面或羞愧而不出面指控。

王珮玲說，「熟識者」是加害人一直佔比最多，在國內外的研究都是，但實際的遭性侵數字絕對沒有這麼低，一定還有很多隱藏的「黑數」，只要社會越關心，通報數量就會增加，對被害人都是好事。

張秀鴛也說，近20年來，性侵害防治已將定義從最開始的「拚死掙扎」、「說不要就是不要」到「發生性行為需經過當事人的同意」，越來越嚴格。

張秀鴛表示，民眾遭親友性侵害，越來越勇於求助，這也代表大眾普遍對性侵害犯罪有較正確認識，不再苛責被害人，使被害人勇於求助。