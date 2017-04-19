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浮報6億工程款 中鼎承包商3人被押

2017-04-19

〔記者王定傳／新北報導〕中鼎工程股份有限公司承包台電林口及大林電廠工程，中鼎內部職員涉與承包鷹架工程的竣瑋公司負責人謝木林合作，向中鼎浮報鷹架施工面積並請款，新北地檢署前天依偽造文書等罪，指揮刑事局搜索約談，訊後以有串證、反覆實施之虞，聲押謝男及中鼎董姓搭架工程師、王姓組長3人獲准。

檢警為追查此案，請會計師進行「鑑識會計」，發現竣瑋請領款項不合理，如一人一天施作鷹架的極限應為13至15平方公尺，竣瑋卻曾以在林口電廠一人一天施作高達18平方公尺，浮報面積請款，另在大林電廠施作更高達30平方公尺；從103年至105年，竣瑋領走9億工程款，浮報金額約3至6億元。

至於現場施工主任林天輝20萬元交保，中鼎公司陳姓搭架工程師15萬元交保，劉姓經理、黃姓工地主任及謝木林之子均20萬元交保。

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