《學者認為》玩遊戲 讓孩子降低警戒性

2017-04-19

〔記者陳炳宏／台北報導〕台灣師範大學教育心理與輔導學系助理教授林旻沛表示，網路已經成為生活上不可缺少的東西，所以會讓人警戒心下降，產生去抑制效果，當小朋友在玩遊戲時，腦中會分泌出快樂多巴胺，讓額葉警覺性降低，有心人士如果想要利用，就會製造出這種狀況，這是10幾年前沒有的現象。

林旻沛說，家長如果發現孩子有這種網路成癮現象，就要趕快跟孩子溝通，否則孩子取得甜頭後，警戒心就會鬆懈，讓歹徒得逞。