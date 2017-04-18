岳母都用不下去…人妻的他 讓夫好崩潰
2017-04-18
〔記者黃建華／高雄報導〕高市一家餐廳林姓女店長，去年9月認識到店修理冷氣的林姓冷氣工，冷氣工肥胖又禿頭，林女仍趁著李姓丈夫到中國出差時，帶他回家「嘿咻」偷情；翌日李男返家察覺有異，自扮柯南蒐證，找到可疑毛髮和沾有體液的衛生紙等證據提告。高雄地檢署偵結，依通姦罪將女店長和冷氣工一併起訴。
檢方起訴指出，林女與林姓冷氣工各有配偶、子女，兩人均知對方已婚，卻仍於去年11月13日深夜，在林女前鎮區住處發生性行為，翌日林女丈夫返家，在住處發現沾有體液的衛生紙3張及毛髮、床單枕套等可疑物證，報警提告；林姓冷氣工的妻子黃女知情後，也對兩人提告。
據了解，林女丈夫對於「小王」其貌不揚，肥胖、禿頭還有前科很崩潰，不但向媒體抱怨：「連我岳母都說她用不下去。」李男開庭時跟林男站錯位置，書記官一度以為林男是林女老公，李才是「小王」。
由於高雄地檢署偵查時，林女與冷氣工都認罪坦承姦情，雙雙被依妨害家庭罪起訴。
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