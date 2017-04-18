拋孕妻載小三出遊 撞貨車男死女命危

2017-04-18

吳男為小三與孕妻離婚

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣28歲吳男4個月前在網路認識21歲的趙女，兩人發展出婚外情。半個月前，吳男和已有身孕的妻子離婚，昨騎機車載著趙女開心出遊，未料才駛出巷口就撞上貨車，如同爆炸聲般「轟」的一聲，整輛機車爆裂，吳男死亡，趙女傷重命危；吳男的前妻張女說，趙女是小三，吳男平常騎車騎很快，又自誇技術很好，叫他不要亂騎又講不聽。

前妻︰吳男騎很快勸不聽

警方調查，趙女住宜蘭員山 ，她在自家開設的檳榔攤工作，4個月前與吳男在臉書社團相識。吳男昨一早到趙女員山家中載她，兩人開心出遊；上午10點21分行經員山鄉尚深路168巷與尚深路口，與43歲林男駕駛的大貨車發生車禍，機車撞上貨車左後方，整輛機車爆裂，吳男趴在血泊中，拖鞋掉落，趙女戴著安全帽躺在地上動也不動，貨車上還夾著頭髮。

救護人員到場，兩人已無生命跡象；到院前吳男身亡，趙女頭、頸部傷勢嚴重，搶救後恢復心跳、脈搏，昏迷指數3，情況不樂觀。

附近耕田的農夫說，突然聽到「轟」一聲，轉過頭兩人已倒地不起，機車被撞成廢鐵，現場還有牙齒，很恐怖；林姓貨車司機表示，看到機車時已閃避不及。

吳男的前妻張女懷有7個月身孕，她帶著4歲女兒從三星家中趕到醫院；張女說，吳男的阿嬤剛過世，自己又交錯朋友，常說要去「死一死」，說不定是自己去撞的。

警方表示，從兩人臉書來看，趙女才說21日生日要去台北走走，吳男說兩人要過穩定生活，沒有尋短跡象。吳父氣憤說，他只有一個兒子，要貨車司機給交代。

趙女在檳榔攤上班

趙女來自單親家庭，由父親撫養長大，是家中大姊，還有兩個弟弟；趙父說，女兒很乖巧，每天早上6點半，就到家中開的檳榔攤工作，直到晚上8點多才下班，孝順又貼心，約一個月前，吳男開始來接女兒下班，檳榔攤昨休店，發生這種事不怪任何人，只希望女兒快醒來。

警方表示，貨車司機酒測值為零，貨車當時由南往北，機車西向東往宜蘭直行，兩邊煞車痕跡都不明顯，案發處是沒號誌的交叉路口，肇事原因仍待調查。