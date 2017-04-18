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新警棍更「鋼」強 攻堅不彎曲

2017-04-18

〔記者許國楨／台中報導〕以往警察執勤配備的伸縮警棍，因抗彎荷重鋼性不足，曾發生攻堅或用力敲打汽車車窗玻璃後，即出現警棍彎曲變形，縮不回去無法再使用的窘況，台中市警局因此採購抗彎、荷重大幅提升的鋼質伸縮警棍4528支，昨全面配發外勤單位，第一線員警拿到後表示質感很好，搭配先前配發的破窗尾蓋，執勤上更有信心。

市警局行政科指出，此次採購的鋼質伸縮警棍在材質選用上，使用成本較高、抗彎荷重更強的SAE-4140鋼材，經檢測抗彎荷重達2500KGF，相較以往及其他警察機關採購約1500KGF的鋼質警棍，品質大幅提升。

另員警結合先前警政署配發拇指大小的「破窗尾蓋」，如遇有嫌犯車上拒捕、衝撞員警等危害情形發生，即能輕易擊破車窗、勾除玻璃，提升執勤效能，確保員警執勤安全。

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  • 如遇有嫌犯車上拒捕、衝撞員警等危害情形發生，新警棍能輕易擊破車窗、勾除玻璃。（記者許國楨翻攝）

    如遇有嫌犯車上拒捕、衝撞員警等危害情形發生，新警棍能輕易擊破車窗、勾除玻璃。（記者許國楨翻攝）

  • 約拇指大小的「破窗尾蓋」。（記者許國楨攝）

    約拇指大小的「破窗尾蓋」。（記者許國楨攝）

  • 新舊警棍外觀差異不大，新警棍（圖左）雖較短但抗彎荷重更強。（記者許國楨攝）

    新舊警棍外觀差異不大，新警棍（圖左）雖較短但抗彎荷重更強。（記者許國楨攝）

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