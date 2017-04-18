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男開應召站 前妻也下海接客

2017-04-18

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市石姓男子經營應召站，不僅媒介多名女子賣淫，就連前妻也下海接客，石男在法庭上認罪，盼從輕發落，律師則辯護說「性產業可降低性犯罪」；但法官認為，性產業如能降低性犯罪，以台灣地下性產業發達的程度，應該已無性犯罪了，此論調無法作為減刑理由，判石男6月徒刑，併科罰金20萬元。

銷路不佳 打8折特價

判決指出，石男為旅館負責人（已歇業），曾因媒介性交易被判刑，去年4月間起雇用韓姓、謝姓等6名女子，連自己的邱姓前妻也在他旗下下海，應召站以每節20分鐘1000元的低價接客，石男每次抽取200元到400元佣金，其前妻因銷路不佳，經常打八折以每節800元接客，該應召站營業2個月就被破獲。

桃園地院審理時，辯護律師以「性產業可以解決部分人的生理需求、可降低性犯罪」，且性交易是雙方合意的行為，部分國家也將性交易除罪化，希望法官能據此減刑。

法官認為，辯護人的說法不足作為量刑審酌依據，更無法作為減刑理由。判決指出，倘若性產業可降低性犯罪，台灣與許多國家的地下色情業猖獗，應該已無性犯罪，而事實上，性犯罪仍充斥在世界各地，且黑數極高。此外，性產業表面上是交易者彼此間自願的行為，但仍造成不少經濟弱勢國家出現人口販運問題，嚴重戕害人權。

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  • 石姓男子經營應召站，就連前妻也下海接客，桃園地方法院判石男6月徒刑，併科罰金20萬元。。（記者鄭淑婷攝）

    石姓男子經營應召站，就連前妻也下海接客，桃園地方法院判石男6月徒刑，併科罰金20萬元。。（記者鄭淑婷攝）

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