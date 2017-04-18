殉情獨活 電競教練開庭挨耳光
〔記者黃捷／台北報導〕杜姓電競教練與王姓女友燒炭殉情，杜男獨活，士林地檢署依加工自殺罪起訴杜男，士林地方法院昨首度開庭，王女的家屬指控杜男是殺人犯，杜男的律師則主張兩人「謀為同死」應免刑。王女的姑姑難忍憤怒，庭後當眾甩杜男一記耳光，怒斥「殺人犯名字會跟你一輩子」，杜男仍堅稱「我沒有殺她」，王女的父母也上前痛罵「女兒都死了，你們態度還這麼差？」
女方家屬激憤 姑姑出手
檢方起訴指出，杜男2015年8月與認識5個月的王女相約殉情，2人在租屋處燒炭，杜男幾個小時後醒來，但王女已無呼吸，杜男向趕到的警消說：「我們要保留最美好的這一刻！」
王女家屬昨遞狀提出4疑點，包括2人送醫時，王女體內一氧化碳濃度58%，杜男只有10%，差太多；醫院驗出王女體內有安眠藥成分，杜男沒有；杜男當晚9點半醒來，遲至11點才報警，王女電腦8點半有登入紀錄；情侶共赴黃泉通常會緊緊相擁，杜男卻稱醒來時倒在地上，檢驗另指2人案發前有性行為，王女被發現時卻衣著完整，不合常理。
男承認加工自殺 求同死
王父說，杜男的父母庭前曾對他們說「他（指杜男）沒有殺人，這是小孩子自己的事情」，庭後又說「這一年多我們也不好過」，並指控杜男不曾道歉，也沒為女兒上過香，毫無悔意，「不是我們不願意原諒」。
杜男出庭承認加工自殺犯行，但稱2人謀為同死，辯護律師也說，杜男曾勸阻女友輕生不成，才決定一起死，應適用謀為同死，免除其刑。
王家的律師指出，杜男至今未提和解，已具狀提起刑事附帶民事訴訟。杜男昨與父母待在法院近2小時，最後變裝衝出法院，快跑上車離去。
刑法275條規定，教唆或幫助他人使之自殺，處1年以上7年以下有期徒刑。但謀為同死而犯第一項之罪者，得免除其刑。律師林俊峰表示，「謀為同死」白話說就是相約一起輕生，但不能僅憑倖存一方的說法，還須有其他證據，如一起寫遺書、臉書留言，或死者確曾透露輕生念頭等。
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