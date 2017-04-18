影城老闆遭毆 獲判賠200萬

2017-04-18

〔記者溫于德／台北報導〕台北市西門町知名電影院「in89豪華數位影城」執行長蔡政宏，前年9月赴日本旅遊返台後，遭4名黑衣人圍毆，被打到左眼視網膜出血、鼻樑骨斷裂，蔡男對出拳傷人的湯男提告求償1000萬元。台北地院認定「蔡男是國內知名戲院負責人」，且身心靈確實受傷害，因此判賠精神撫慰金200萬元，可上訴。

據了解，蔡男報案時未說明可能被打原因，但事後曾向雜誌投訴提到，或許因公布旗下戲院的票房數字，連帶影響戲院與片商分帳問題，被認為是「破壞行情」、「擋人財路」之舉而挨打。

判決指出，前年9月12日，當時42歲的蔡男下機回到北市中華路公會前，遭預先埋伏的4名黑衣人狂毆猛踹，甚至攻擊頭部、臉部。

歹徒行凶後逃逸，搭上高鐵前往台中新烏日站下車離開，蔡男被團員送醫並協助報警。檢警事後根據監視器畫面找來湯弟指認嫌犯就是37歲的胞兄湯男；但湯男偵訊時辯稱「誤會蔡男與妻子相識，才對他行凶」，也不願供出其餘3名同夥的身分，刑事庭去年依傷害罪判湯有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。

蔡男自認每年勞動損失為64萬多元，至強制退休年限尚有23年，換算之後，勞動能力減損金額為1400多萬元，但暫以700萬元索賠，另請求精神撫慰金300萬元。

法官表示，蔡男早有眼疾並在受害前就診，無法證明眼睛因被毆而受有傷害，且原告未能積極提出證據證明「勞動能力減損、工作收入短少是因被毆使然」，駁回這部分請求；但蔡男確實因被毆造成生活不便、心理恐懼，但求償300萬元金額過高，最後判賠200萬元。