| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗 光陽年度環島 累積繞台七圈
 首頁 > 社會

消防科員詐領加班費21次 一罪一罰可判100年

2017-04-18

〔記者謝介裕／南投報導〕內政部消防署消防訓練中心黃姓科員，涉嫌從103年3月至104年3月，虛報加班費與值班費，共詐領3萬1168元，17日偵結，被依貪污罪嫌提起公訴；同案另2名科員，則因罪證不足獲不起訴處分。

檢方並指出，黃員偽造加班與值班紀錄合計有21次之多，犯意各別、時間有異，建請庭上秉持「一罪一罰」原則，分論併罰。

起訴書指出，涉案3人中，徐姓等2名科員基於同袍情誼，才會在不知情之下，遭黃姓科員利用，幫忙代刷卡或事後補刷卡，登入消防署員工差勤系統，讓人誤以為黃員真的有加班或值班，進而讓黃員順利達到詐領目的。

不法所得3萬 檢起訴

被告黃員係負責水域裝備器材、採購及訓練場所之管理、保全等業務，加班費每小時220元、值班費1天800元。黃某在偵訊時坦承犯行，並將詐領的3萬1168元不法所得悉數繳回。

律師︰仍有緩刑機會

南投地檢署表示，黃某涉及貪污治罪條例中的「利用職務機會詐取財物罪」，可處7年以上有期徒刑，若據此在一罪一罰前提下，即可能被判100多年，可說是偷雞不著蝕把米。

律師朱文財表示，該案被告觸犯的罪嫌本刑7年起跳，並非5年以下有期徒刑，依法不可能獲得易科罰金的機會，但因被告在偵查中自白，且已繳回不法所得，可獲得減刑機會，加上詐得之財物在5萬元以下，依法又可獲得一次減刑，因此依過往案例而言，該案仍有緩刑的機率；但最大的關鍵在於，能否說服承審法官認定被告犯行屬於「接續犯」。

廣告
  • 消防署消防訓練中心科員虛報加班費與值班費，引發外界關注。（記者謝介裕翻攝）

    消防署消防訓練中心科員虛報加班費與值班費，引發外界關注。（記者謝介裕翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 詐領
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：消防科員詐領加班費21次 一罪一罰可判100年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.