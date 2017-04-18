消防科員詐領加班費21次 一罪一罰可判100年

2017-04-18

〔記者謝介裕／南投報導〕內政部消防署消防訓練中心黃姓科員，涉嫌從103年3月至104年3月，虛報加班費與值班費，共詐領3萬1168元，17日偵結，被依貪污罪嫌提起公訴；同案另2名科員，則因罪證不足獲不起訴處分。

檢方並指出，黃員偽造加班與值班紀錄合計有21次之多，犯意各別、時間有異，建請庭上秉持「一罪一罰」原則，分論併罰。

起訴書指出，涉案3人中，徐姓等2名科員基於同袍情誼，才會在不知情之下，遭黃姓科員利用，幫忙代刷卡或事後補刷卡，登入消防署員工差勤系統，讓人誤以為黃員真的有加班或值班，進而讓黃員順利達到詐領目的。

不法所得3萬 檢起訴

被告黃員係負責水域裝備器材、採購及訓練場所之管理、保全等業務，加班費每小時220元、值班費1天800元。黃某在偵訊時坦承犯行，並將詐領的3萬1168元不法所得悉數繳回。

律師︰仍有緩刑機會

南投地檢署表示，黃某涉及貪污治罪條例中的「利用職務機會詐取財物罪」，可處7年以上有期徒刑，若據此在一罪一罰前提下，即可能被判100多年，可說是偷雞不著蝕把米。

律師朱文財表示，該案被告觸犯的罪嫌本刑7年起跳，並非5年以下有期徒刑，依法不可能獲得易科罰金的機會，但因被告在偵查中自白，且已繳回不法所得，可獲得減刑機會，加上詐得之財物在5萬元以下，依法又可獲得一次減刑，因此依過往案例而言，該案仍有緩刑的機率；但最大的關鍵在於，能否說服承審法官認定被告犯行屬於「接續犯」。