交保後續騙 17舒淇再送辦

2017-04-18

〔記者余衡／新北報導〕32歲女子黃苪溱曾在大街露點登上媒體版面，也因常在「17直播」平台直播而自稱「17舒淇」、「舒淇狐狸」，涉及多起網拍詐騙案獲交保限制住居；不料她搬家後故技重施，16日又被警方拘提到案。

警方調查，黃女今年2月在新北市新莊區一間精品店，偷了5個總價近25萬元的名牌包，被制止後丟下名牌包倉皇逃離，店員懷疑她身上還藏有未結帳的小飾品，追出店外要求檢查，黃女當街脫衣露胸宣稱清白，登上新聞版面後引發爭議。警方事後查出黃女涉及多件網拍詐騙案，將她依竊盜及詐欺罪嫌函送。

警方表示，黃女通常先在拍賣網站下標訂購流行3C商品，與賣家確認付款方式時，先將交易明細截圖後，用美工軟體修改帳號及日期，再轉貼或於面交時出示取信賣家，有賣家一時不察交付貨物，黃女拿到商品後便斷絕聯繫，相同手法犯案至少30起，法院裁定交保並限制住居。

又4人受害 房東拒租

新聞曝光後，房東以黃女背景複雜為由拒租趕人，黃女退租搬家但仍繼續詐騙，近日陸續又有4名被害人出面指控，檢察官多次傳喚黃女未到案，開出拘票要求警方強制拘提，警方16日追至新北市五股區逮捕黃女，從住處再發現騙來的iPhone、iPad等贓物，訊後依詐欺罪嫌移送法辦。