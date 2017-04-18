浮報工程費 包商牟利3至6億
2017-04-18
〔記者王定傳／新北報導〕中鼎工程股份有限公司承包台電林口及大林電廠工程，中鼎的現場施工主任林天輝，涉與包下鷹架工程的竣瑋公司負責人謝木林合作，向中鼎浮報鷹架施工面積並請款，2年來不法獲利3到6億元，新北地檢署昨依偽造文書及背信罪嫌，指揮刑事局搜索、約談林男等8人，漏夜偵訊中。
檢搜索 8人漏夜偵訊
檢方接獲線報指出，林男涉與謝男共謀浮報鷹架施工面積，再以不實單據、完工照片向中鼎請款。中鼎王姓吊車調度人員，也被檢舉向吊車業者索討10分之1的工程款，再特別關照有行賄的業者。
檢警調查，竣瑋公司曾於103年以相同手法向中鼎請款，事後賠償尾款約1千萬元和解，但竣瑋公司仍繼續浮報鷹架，檢警從竣瑋拍攝的完工照中發現，1片鷹架寬度固定為22公分，竣瑋涉以2倍數量浮報。
竣瑋公司請款爆疑點
檢警為追查此案，特地請會計師進行「鑑識會計」，發現竣瑋請領款項不合理，如1人1天施作鷹架的極限應為13至15平方公尺，竣瑋卻曾以在林口電廠1人1天施作高達18平方公尺，浮報面積請領款項，竣瑋在大林電廠也浮報1人1天施作高達30平方公尺。
檢方調查，從103年至105年，竣瑋領走9億工程款，依會計師初估，浮報金額約3至6億元，昨指揮刑事局等搜索涉案人員住處及辦公室等共15處，並約談林男等8人。中鼎劉姓經理曾在單據上簽名，檢調一併約談到案。
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