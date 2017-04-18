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曳引車貨物堆2樓高 卡國道陸橋

2017-04-18

〔記者歐素美／台中報導〕昨天下午3點多，一輛滿載木箱的曳引車行經國道一號北上172公里大雅段，因貨物堆疊快2層樓高，卡到上方陸橋，只好停在路肩，請其他貨車協助載運貨物，造成高速公路大塞車。國道警察隊泰安分隊表示，該處限高4米，蘇姓駕駛貨物卻堆疊5米，將依道路交通管理處罰條例開罰3千至9千元。

造成大塞車 最多罰9千

該輛曳引車是蘇姓男子駕駛，昨天下午3點多行經國道一號北上172公里處，發現上方的陸橋高度不足，趕緊停在路肩，打電話請其他貨車協助分載木箱，不料卻造成國道大塞車。

台中市議員謝志忠下午3點左右從市議會返回豐原跑行程，不料從中港交流道上國道一號就塞了約半小時，他氣得在臉書大罵「貨裝這麼高，造成大塞車，誰負責？」他表示，駕駛是第一次上高速公路嗎？不知高速公路有限高？

國道警察隊泰安分隊長陳繼昌表示，該陸橋限高4米，但蘇姓駕駛載運的貨物高達5米，因過不去，只好停在路肩及外車道卸貨，經警方到場維持秩序，障礙約於3點45分排除，交通恢復順暢。

蘇姓駕駛雖未造成事故，但已影響交通，將依道路交通管理處罰條例處以3000元至9000元罰款。

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  • 曳引車載送的木箱過高，只好停在路肩等卸貨。 （台中市議員謝志忠提供）

    曳引車載送的木箱過高，只好停在路肩等卸貨。 （台中市議員謝志忠提供）

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