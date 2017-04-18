痴漢專摸美眉 性騷無法強制治療
2017-04-18
〔記者楊國文／台北報導〕自14年前開始，梁姓男子多次仿效日本「電車痴漢」的手法，專針對年輕女子猥褻、性騷擾，被判刑入獄及罰款，但他關不怕；前年6月，又在北市擁擠公車上偷摸20多歲美眉大腿等私密處，並用下體頂臀，大跳「黏巴達」，最後竟大膽下車尾隨被害女，高等法院依性騷擾防治法判處5月徒刑，得易科15萬元罰金定讞。
摸大腿內側、下體頂臀
48歲的梁男有多項強制猥褻犯行，曾接受強制治療3年，仍犯下多起性騷擾案，法院查出他打零工維生，居無定所，有時以遊民收容所為家。
資深法官指出，刑法規定，得對性侵犯、強制猥褻犯等對象施以連續強制治療，直到再犯危險達顯著降低為止，但無法要求性騷擾犯接受強制治療。
多次判刑僅數月 出獄又手癢
前年6月晚間，梁男在台北車站搭乘299號公車，因人多擁擠，他站在後車門的階梯上，見上一階梯站著穿著緊身短裙的美女小如（化名），竟模仿「公車痴漢」手法，從後方摸她左大腿內側，又趁車身晃動之際，以下體磨蹭、多次向前頂撞她的臀部股溝等處。
小如驚覺後回瞪，梁男即縮手，不久又故態復萌，小如不堪其擾移動閃躲，梁男竟像跳「黏巴達」熱舞般跟上，小如提前下車，卻發現梁男也下車並一路尾隨，她立即打電話叫男友趕來並報警，將梁男逮獲。
梁男辯稱上車後即閉眼睡覺，可能因公車搖晃而碰到小如大腿，否認性騷擾；至於跟著小如下車是巧合。小如出庭痛罵指稱，「他一開始是慢慢頂我的股溝，後來竟加大動作，公車快到站時，頂的速度還跟著變快」，太噁心了。高等法院綜合相關事證，認定梁男所言不實，判他5月徒刑定讞。
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