| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗 光陽年度環島 累積繞台七圈
 首頁 > 社會

猥褻同事幼女 越籍男被起訴

2017-04-18

〔記者黃捷／台北報導〕越南籍劉姓男子見男同事的9歲女兒晴晴（化名）可愛，竟趁同事忙於工作，一邊假裝聊天，一邊伸狼爪撫摸晴晴胸、臀、腿，晴晴事後向父親哭訴，劉男到案後否認，士林地檢署調閱辦公室監視器，發現劉男惡行被全都錄，依強制猥褻罪將他起訴。

起訴指出，去年9月某日下午，晴晴陪著父親到新北市的公司上班，父女倆分坐不同座椅，晴晴獨自玩手機消磨時間，父親背對晴晴忙著工作。

劉男見座椅椅背高度超過晴晴，可做為掩護，遂假裝與晴晴父親聊天、討論工作內容，同時以手中的對講機，頻頻碰觸晴晴背部、腋下、大腿、肚子等部位。

劉男見晴晴沒有作聲，其父也沒起疑回頭，進一步將手搭上晴晴肩膀，再順勢滑入衣服內，撫摸胸部、肚子及腋下等私密處，直到晴晴受不了，跑到父親身邊躲避，劉男才停止猥褻。

父女倆下班離開公司，晴晴這才開始啜泣，哭著把被猥褻的過程告訴父親，父親隨即報警，並調出辦公室內監視器佐證。

劉男雖否認犯行，但因畫面拍到劉男緊靠晴晴，疑似在毛手毛腳，晴晴不久後也跑向父親，與被害人供詞相符，檢察官因而認定劉男犯案，將他起訴。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 猥褻
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：猥褻同事幼女 越籍男被起訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.