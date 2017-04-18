猥褻同事幼女 越籍男被起訴

2017-04-18

〔記者黃捷／台北報導〕越南籍劉姓男子見男同事的9歲女兒晴晴（化名）可愛，竟趁同事忙於工作，一邊假裝聊天，一邊伸狼爪撫摸晴晴胸、臀、腿，晴晴事後向父親哭訴，劉男到案後否認，士林地檢署調閱辦公室監視器，發現劉男惡行被全都錄，依強制猥褻罪將他起訴。

起訴指出，去年9月某日下午，晴晴陪著父親到新北市的公司上班，父女倆分坐不同座椅，晴晴獨自玩手機消磨時間，父親背對晴晴忙著工作。

劉男見座椅椅背高度超過晴晴，可做為掩護，遂假裝與晴晴父親聊天、討論工作內容，同時以手中的對講機，頻頻碰觸晴晴背部、腋下、大腿、肚子等部位。

劉男見晴晴沒有作聲，其父也沒起疑回頭，進一步將手搭上晴晴肩膀，再順勢滑入衣服內，撫摸胸部、肚子及腋下等私密處，直到晴晴受不了，跑到父親身邊躲避，劉男才停止猥褻。

父女倆下班離開公司，晴晴這才開始啜泣，哭著把被猥褻的過程告訴父親，父親隨即報警，並調出辦公室內監視器佐證。

劉男雖否認犯行，但因畫面拍到劉男緊靠晴晴，疑似在毛手毛腳，晴晴不久後也跑向父親，與被害人供詞相符，檢察官因而認定劉男犯案，將他起訴。