2.2億安毒裝酒瓶 緝毒犬抓包
2017-04-18
〔記者姚岳宏／台北報導〕本月14日，刑事局在桃園機場攔查1件準備空運到澳洲的22瓶高粱酒，緝毒犬聞出裡面裝的透明液體全是與酒精混合的液態安非他命，毒品總重22公斤，黑市價超過2億2000萬元，警方逮捕負責寄貨的34歲男子施志昌，他宣稱以1箱1萬元代價協助寄送，訊後聲押獲准。
22公斤毒品空運澳洲
刑事局偵三大隊表示，施嫌曾有運毒紀錄，10年前與另名男子以吞安非他命毒球，人體運毒闖關日本，被日本警方查獲，同伴因毒球破裂死亡，施嫌被判6年徒刑，服刑完才回台灣，回台後又涉持槍強盜案被逮，目前仍通緝中。
警方說，施嫌上月初曾寄了12瓶真的高粱酒「試水溫」，警方當時不動聲色把酒封回，並要求海關如果發現施嫌或他人寄送到澳洲同個地址，立即通報警方。
警方調查，桃園機場海關上週五發現又有申報高粱酒寄送到澳洲同個地址，寄貨人並非施嫌，警方接獲海關通報，派出4隻緝毒犬在裝酒木箱周遭嗅聞，其中3隻繞聞後，隨即蹲坐木箱前，顯示嗅出異端。
警方查出，施嫌以偽造證件租下貨車，再從高雄載送這5只木箱前往台南仁德交流道旁，用假名寄貨，警方15日前往彰化和美1間摩鐵逮獲施嫌。
嫌犯代寄送 訊後被收押
檢警初訊，施嫌承認沒錢花用，才會聽從友人建議，以1箱1萬元的代價幫忙寄木箱，他也知道寄的是毒品，訊後被依毒品罪嫌移送法辦，法官裁定收押，檢警目前正清查毒品上游來源及其他共犯。
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