舉證漏開發票 才有獎金

2017-04-18

〔記者葛祐豪、蔡文居／綜合報導〕高雄昨天傳出檢舉千件逃漏稅未成功，一毛獎金也拿不到，國稅官員指出，檢舉人一定要附上漏開發票的具體事證，才可能拿到獎金。

南區國稅局指出，檢舉逃漏稅必須檢附具體的事證，以使用統一發票的店家為例，店家應該開立發票，卻只開收據，該收據即可做為逃漏稅的證明。另外，現在很多人在網路上購物，如果業者未給發票，匯款資料及物流憑據也可做為證明。

高雄國稅局說，民眾應檢具違章漏稅事實及可供偵查的具體事證（例如：網路交易平台的頁面及路徑、刷卡紀錄或金融機構付款帳號等資料）；如果只是模糊指稱「某某行業聽說收入很豐厚，這些人一定是逃漏稅」，未檢附相關具體事證，無法進行後續稽查作業。

高雄國稅局表示，為保護檢舉人，因此未針對單一檢舉人的最高檢舉件數與獎金做過統計；但據了解，曾有單一檢舉人領過數十萬元獎金。