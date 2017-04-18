| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗 光陽年度環島 累積繞台七圈
 首頁 > 社會

舉證漏開發票 才有獎金

2017-04-18

〔記者葛祐豪、蔡文居／綜合報導〕高雄昨天傳出檢舉千件逃漏稅未成功，一毛獎金也拿不到，國稅官員指出，檢舉人一定要附上漏開發票的具體事證，才可能拿到獎金。

南區國稅局指出，檢舉逃漏稅必須檢附具體的事證，以使用統一發票的店家為例，店家應該開立發票，卻只開收據，該收據即可做為逃漏稅的證明。另外，現在很多人在網路上購物，如果業者未給發票，匯款資料及物流憑據也可做為證明。

高雄國稅局說，民眾應檢具違章漏稅事實及可供偵查的具體事證（例如：網路交易平台的頁面及路徑、刷卡紀錄或金融機構付款帳號等資料）；如果只是模糊指稱「某某行業聽說收入很豐厚，這些人一定是逃漏稅」，未檢附相關具體事證，無法進行後續稽查作業。

高雄國稅局表示，為保護檢舉人，因此未針對單一檢舉人的最高檢舉件數與獎金做過統計；但據了解，曾有單一檢舉人領過數十萬元獎金。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 漏開發票
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：舉證漏開發票 才有獎金


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.