抓千件逃漏稅 獎金○元提告敗訴

2017-04-18

〔記者黃建華／高雄報導〕施姓男子向南區國稅局及高雄國稅局檢舉，指全台上千家連鎖或個人早餐店未申請營業登記及涉逃漏稅，要求罰鍰金額2成的檢舉獎金，被拒絕後憤而提告，高雄高等行政法院認為，施男僅上網逐一查詢店家名稱與營業登記資料，經交叉比對後就逕行檢舉，並未提供漏稅事證，國稅局不發給檢舉獎金無違誤，判施男敗訴。

施男提告指出，前年6月起他向高雄國稅局、南區國稅局分別檢舉麥味登等共1029家早餐店涉嫌未於營業前申請登記並逃漏營業稅，是重大經濟犯罪，但兩地國稅局卻未積極查緝裁罰，還以他未提供具體事證為由不發給檢舉獎金，造成他權益受損。

高雄國稅局反駁，指施男檢舉轄區內792家早餐店，檢舉內容只提供被檢舉商號名稱及地址，根本沒有提供漏稅具體事證，無法發給檢舉獎金。南區國稅局也說，施男舉發的237件檢舉案件都只有被檢舉人的營業地址，逃漏稅部分並未檢附可供偵查的具體事證。

僅上網比對資料就檢舉

高雄高等行政法院認為，營業稅的課徵具有起徵點，沒辦營業登記的，不一定就有逃漏稅事實，而稅務案件具有資料多掌握在納稅義務人手中及大量行政的特質，稅務機關要完全調查取得資料有其困難，因此才制訂財務罰鍰、給獎分配辦法等規定，鼓勵檢舉人提供具體事證，作為核發獎金的要件。

法官認為，施男自稱他的檢舉資料，是利用被檢舉店家的網頁公開資訊與財政部稅務入口網頁所載營業稅籍登記資料公示查詢結果，經他交叉比對後再向兩國稅局提出檢舉，並未提供被檢舉店家違章的具體事證，因此兩單位不核發檢舉獎金並無違誤。