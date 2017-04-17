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董娘哈小鮮肉 健身練上床

2017-04-17

〔記者王俊忠／台南報導〕某企業老闆的妻子欣欣到健身房健身，竟與等待當兵的男教練小林（皆化名）不倫戀，不僅逛街摟抱接吻，還上汽車旅館，婚外情曝光後，這名老闆與妻子離婚並提告求償。二審法官判小林與欣欣須連帶賠償50萬元，全案判決確定。

婚姻玩完還判賠

判決書指出，這名企業老闆93年初與欣欣結婚，婚後育有2名子女，欣欣103年初到南部一家健身房參與健身課程，認識擔任其私人教練小林，2人愈走愈近，103年11、12月間曾一起出遊。

企業老闆發現妻子與小林交往密切，不僅牽手、搭肩逛街，還摟抱接吻，2人曾於103年11、12月到摩鐵開房間、投宿時間長達數小時，已侵害其配偶權，105年他與妻子離婚，要向欣欣與小林連帶求償200萬元。

小林辯稱，雖與欣欣多次出遊聚餐，相互擁抱親吻與出入汽車旅館，但僅是好友間開心相擁，並無逾越分際的不倫行為，要求舉出與欣欣發生性關係的事證。

台南高分院法官開庭檢視照片與攝錄影光碟，認定欣欣與小林的親密行為是一般情侶才有的舉動，已超越普通朋友的舉止，是婚姻關係外的不正常往來，難為社會一般通念所能容忍，侵害欣欣前夫的配偶權，並非無據，審酌雙方各方面資力、條件，因此判刑。

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  • 一名企業董娘到健身房練健身，竟練到與私人男教練上摩鐵開房間，遭到丈夫休妻。圖為情境照，與本案新聞內容無關。 （記者王俊忠攝）

    一名企業董娘到健身房練健身，竟練到與私人男教練上摩鐵開房間，遭到丈夫休妻。圖為情境照，與本案新聞內容無關。 （記者王俊忠攝）

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