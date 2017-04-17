《醫師看法》強抱小孩 恐有幻想幻聽
2017-04-17
〔記者邱奕統、張議晨／綜合報導〕李男自稱有人喊他進門、想抱走陳婦的女兒「拿回屬於自己的東西」，在桃園執業的精神專科醫師林子堯表示，這可能是幻想、幻聽等症狀，會有將他人的東西當成是自己的情形。
北市萬芳醫院精神科主治醫師潘建志則分析，一般會出現反常行為，尤其是不斷重複做一件事情，多少都有疑似強迫症的症狀，需要完成某項行為才能抵銷。以這個案例來說，最大可能就是心理層面有怪異需求，如透過抱小孩來讓他內心感到平靜，才會不斷出現類似動作。
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