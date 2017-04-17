怪男交保 警建議用「惡鄰條款」趕人
2017-04-17
〔記者邱奕統／桃園報導〕李男持備用鑰匙闖入鄰居家，警方將他送辦，檢方諭知交保，李男就住在被害人的樓下，交保期間仍有機會接觸陳婦一家人，讓陳婦及丈夫很不滿，擔心受報復，痛批法律根本無法保護被害人。陳婦的丈夫說，考慮依警方建議，引用公寓大廈管理條例第廿二條俗稱的「惡鄰條款」，串聯其他住戶將李男趕出社區，也思考搬家的必要性。
陳婦的丈夫說，李男從事鐵窗工作，有正當職業，被逮後企圖以精神狀況不佳脫罪，現在全家人整天擔心李男會不會登門報復？妻子只要開門或有敲打聲響就感到恐慌。
社區的其他住戶表示，李男常無故大吼大叫、摔東西等，擾亂社區安寧，過去曾偷過住戶的車子，還曾與其他住戶發生肢體、口角衝突，社區人人自危。
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