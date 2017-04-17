恐怖怪鄰偷鑰匙 闖屋拉少婦搶小孩

2017-04-17

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市某大樓的20多歲陳姓少婦，日前與4歲女兒在家午睡，35歲李姓男鄰居手持手機開啟錄影，來到陳婦住處門口，從鞋櫃中找到備用鑰匙，打開門進入臥房，李男強拉陳婦棉被，並稱「把小孩給我」，企圖抱走女童，陳婦抵死抗拒，趁隙用手機通知丈夫返家，陳婦的先生將李男拖出房間，配合警方將李男逮捕，警方依侵入住宅、強制、恐嚇等罪嫌送辦，桃園地檢署諭知5萬元交保。

警方調查，陳婦與丈夫、女兒、婆婆，還有90歲的爺爺同住社區6樓，家人擔心偶爾會忘帶鑰匙，把備用鑰匙藏在門口鞋櫃內，13日下午1點多，住5樓的李男持手機並打開錄影功能，爬樓梯來到6樓，他打開鞋櫃不經翻找，直接拿起備用鑰匙開門進入屋內。

警方說，陳婦及女兒在臥房午睡，陳婦的爺爺坐在客廳，因高齡、患有重聽且視力不佳，來不及察覺且無力嚇阻，李男竟還對他搜身後再進入陳婦的臥房。

陳婦驚見李男拿著手機站在房門口，她質問：「你是誰？來我房間幹嘛？」李回稱找錯人並離開臥房，但仍待在屋內，沒多久又闖入陳婦臥房。

陳婦問：「你回來幹嘛？」李回說：「妳覺得我想幹嘛？」並走向她，伸手拉扯棉被還說「把小孩給我」，陳婦拿棉被阻擋他靠近，並把女兒藏在身後保護，拉高音量說「彼此無冤無仇、家裡沒錢、要小孩幹嘛」。

警方說，李男察覺陳婦撥手機，威脅說：「妳想要叫人？」伸手搶手機被陳婦躲過，陳婦模仿李男持手機錄影的模樣，對他說：「你能錄影，我為什麼不能拿手機？」趁隙撥手機通知丈夫，大喊：「老公快回家，家裡有變態男人闖入！」

陳婦還拿出1200元丟在床上，李男見狀說：「我要錢幹嘛？我要拿回屬於我的東西。」並強拉陳婦的手，要她跟他走。陳婦的丈夫趕回，2人拉扯扭打，李男逃出屋外，警方趕來逮捕他。

警方表示，李男有妨害自由、竊盜、公共危險等前科，曾有毆打媽媽的紀錄，他供稱，站在陳婦住家門口時，聽到裡面有人叫他進去，才從鞋櫃找備用鑰匙進入。