媽用衣架暴打 2歲男娃命危

2017-04-17

〔記者方志賢／高雄報導〕高市2歲2個月大男童，疑遭母親毆打成傷，昨送醫救治時，一度無生命跡象，經搶救恢復心跳，但昏迷指數僅剩3，生命垂危。

高雄市社會局表示，男童的母親坦承施虐，還把孩子打成重傷，將禁止她探視男童，並把監護權暫時改由社會局監護。至於為何持衣架毆打孩子，將男童頭部打到瘀傷，甚至昏迷，將由檢警釐清、查明。

社會局表示，21歲的男童母親未婚生子，孩童出生5個月大時，母親因夜間需要工作，前年7月由社會局委託寄養家庭照顧。男童母親與現任丈夫婚後生了1個孩子，目前6個月大。

社會局說，男童母親去年9月起未再工作，今年1月將孩子接回家。昨晚6時許，警消接獲急病救護案件，警消趕抵發現男童已休克，失去呼吸、心跳，救護人員給予CPR及AED電擊後送醫，男童傷勢嚴重，又轉往高醫救治。高醫表示，男童到院呈休克，經搶救後恢復心跳，並送進加護病房救治，昏迷指數僅剩3，對外界刺激沒有反應，有生命危險。

頭部有瘀傷 身體有毆打傷痕疑受虐

男童到院時，頭部有瘀傷，身體前後有毆打的傷痕，疑似受虐；男童的母親事後坦承，男童亂動東西，她才持衣架打孩子，男童的繼父當時在場，有勸阻妻施暴。