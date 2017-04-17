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中國子母船撈過界 專抓高經濟魚

2017-04-17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海巡隊昨執行「護永專案」，首次查獲中國子母型漁船越界進入澎湖七美西南海域作業，捕捉澎湖海域高經濟魚種，調查後依「兩岸人民關係條例」及海巡沒入、罰鍰等予以嚴懲。

海巡沒入、罰鍰嚴懲

澎湖海巡隊調查指出，昨上午8時25分在七美西南22.5浬處，發現中國「閩紹漁60723號」漁船及沈姓船老大等21人未經許可，擅自進入澎湖限制海域違規作業，經廣播數次命令停船受檢無效，且蛇行繞圈拒檢，以強靠方式登臨檢查，經控制押返隊部調查。

中國船蛇行繞圈拒檢

近年來澎湖地區海域經海巡多次強力掃蕩，中國漁船越界情形已大幅減少，昨卻首次查獲中國漁民以子母型漁船搭配多艘小船的作業方式，越界進入澎湖七美西南海域作業。這種子母型漁船是以母船為主體，載運人力或動力小艇（包括竹筏），鎖定石斑魚等高經濟魚種，以單人駕駛竹筏垂釣方式，目標是釣活魚，保持鮮度運送回港，可賣出好價錢。

中國漁船昔日以滾輪式拖網為主，越界捕撈常造成海洋浩劫，所到之處海底寸土不留，被外界視為破壞澎湖海洋資源的元凶，現又出現專捕高經濟魚種的子母型漁船越界，更嚴重威脅澎湖漁民的生計。

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  • 澎湖海巡隊查獲中國越界子母漁船。（記者劉禹慶翻攝）

    澎湖海巡隊查獲中國越界子母漁船。（記者劉禹慶翻攝）

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