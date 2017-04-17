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婚姻不「性」福 法官判准離

2017-04-17

〔記者楊國文／台北報導〕楊姓電腦公司老闆指責妻子生下女兒後，20多年拒絕與他行房，還動輒以「你是不是男人」等話羞辱他，因此訴請離婚；楊妻辯稱丈夫愛看Ａ片，常要求她模仿「高難度性愛動作」，她感覺受辱而無行房意願，且丈夫外遇影響婚姻幸福。高等法院認定兩夫妻訴訟中互不聞問，且當庭交相指責，已難維繫婚姻，判准離婚。

楊男主張，和妻子81年結婚並生女，但2人個性不合，屢起爭執，妻子拒絕和他溝通，夫婦從82年底分房，他要求行房均遭拒絕，而女兒的教育費用、生活費均由他負擔，因妻子年薪約百萬，他要求妻子分擔家庭生話費用，遭妻子以「你是不是男人」等話羞辱，迫使他前年帶女兒搬離住處，婚姻已名存實亡，因此訴請離婚。

楊妻指稱和丈夫婚後感情良好，她從未拒絕行房，只是因為丈夫喜愛看Ａ片，經常要求她做出片中「高難度」或「不合理」動作，她感到受辱，因此未和丈夫行房；另外，她婚後有分攤生活必需品、水電費用，這是早有約定事項。她並指控丈夫和張姓女子往來密切，經常一起泡湯、出遊、深夜聯繫，她懷疑2人間有不正常男女關係，才是造成兩造婚姻關係無法維持主因，主張自己沒有過失。

審理時，楊男夫婦女兒證稱，爸媽時常吵架，復合機率不大，即使復合，也不會理睬對方；張姓女子則證稱，楊男曾追求過她，但2人僅為普通朋友關係。

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  • 高等法院（資料照）

    高等法院（資料照）

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