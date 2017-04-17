代購日家電 女詐32人

2017-04-17

〔記者姚岳宏／台北報導〕30歲曾姓女子看準國人愛用日貨，在知名BBS及拍賣平台網站刊登代購廣告，標榜僅收微薄手續費，許多買家趨之若鶩，匯款委託她代購，沒想到曾女收錢後就消失無蹤，刑事局接獲多起報案，日前赴台南逮獲曾女，以詐欺罪嫌送辦，初步統計至少32人受害，詐騙金額約26萬餘元。

警方調查，曾女在網站上標榜代購的項目琳琅滿目，包括時下最夯的Dyson吸塵器、國際牌洗碗機、吹風機及國人愛用的日製電子鍋。雖開價比日本當地高約1成，但整體仍比台灣便宜許多，因此吸引不少買家下標代購。

曾女一開始正常出貨，建立起良好賣家評價，不久後開始透過LINE等通訊軟體，私下與買家聯繫，待收到匯款後，即一再拖延出貨或退款時間，最後失去聯絡。

刑事局偵九大隊循線前往曾女住處搜索，查扣存摺13本、提款卡4張、犯案用電腦及手機等贓證物，初步統計至少有32人被騙，詐騙金額約新台幣26萬餘元。