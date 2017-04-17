少男劈3女 遭圍毆教訓
2017-04-17
〔記者曾健銘／新北報導〕16歲黃姓少年瞞著女友，私下與14歲陳姓前女友聯絡，陳女又發現黃少還同時與前前女友搞曖昧，陳女心生不滿，前晚將黃姓少年約到新北市新莊區碧江街談判，暗中找來3名男子設伏，一見黃少出現，分持棍棒、安全帽將他打得頭破血流，新莊警分局昨晨逮捕陳女等4人，陳女承認不滿黃少花心才會找人教訓他。
警方調查，遭毆的黃姓少年目前休學，擔任水電工學徒。雖然黃少有固定交往女友，但仍同時與14歲陳姓前女友、前前女友保持聯絡搞曖昧，陳女得知後相當不爽，前晚找來徐姓、吳姓、范姓友人設局，將黃少約往新莊興漢公園「談分手」。
黃少不知已被鎖定，前晚近8時許現身公園，旋遭陳女等4人團團包圍，19歲徐男狠嗆：「你很花嘛？看你以後還敢不敢！」隨即持球棒、安全帽等凶器，聯手痛毆黃少，直到路過民眾報案，4人才一哄而散，黃少則被打得頭破血流滿身傷，頭部、胸部、四肢有多處挫傷，所幸就醫後無生命危險。
黃少疑似自知理虧，面對警方追問時還企圖掩飾，謊稱他在公園散步，因為瞄了陳女幾眼才被打。由於黃少回應時眼神游移不定、說話反覆，警方起疑追問，黃少最後才坦承認識陳姓少女；警方鎖定陳女4人行蹤連夜追查，16日凌晨1時許將教唆毆人的陳女及動手打人的徐男、吳姓少年與范姓少年全數約談到案。
偵訊時陳女起初辯稱不認識3名兇嫌，直到警方檢視其通聯紀錄，陳女才坦承不爽黃姓少年與她交往，卻又同時與另2女搞曖昧，才會找朋友教訓他的花心；警方訊後依殺人未遂、傷害罪嫌，將4人移送法辦。
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