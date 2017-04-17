警喊「小乖乖」 找到失竊鸚鵡

2017-04-17

〔記者王冠仁／台北報導〕胡姓女子飼養10多年的皇冠鸚鵡「小乖乖」，遭街友偷走變賣，警方辦案使命必達，得知胡女呼喚鸚鵡「小乖乖」時會回答，還特地派員到北市萬華「鳥街」，朝著店內百鳥呼名搜尋，雖然最後仍無所獲，但警方此舉令胡女感動不已；所幸警方調閱監視器，查出竊賊在貴陽街一帶出沒，派員查訪後逮獲偷鳥賊林國忠，救出「小乖乖」送回胡女身邊。

警方調查，家住台北市萬華區環河南路的胡姓女子，飼養皇冠鸚鵡「小乖乖」10多年。「小乖乖」生性靈敏，只要有人喊牠名字，「小乖乖」就會轉頭並喊叫回應。遇到好天氣時，胡女就會用鐵鍊綁住牠的腳部，放在鳥用站台上，擺在家門口曬太陽。但日前曬太陽時卻從站台消失，由於「小乖乖」不曾掙脫鐵鍊，胡女懷疑愛鳥遭人竊走，報警求援。

警方一開始研判竊賊偷鳥後，可能帶去萬華知名的「鳥街」變賣牟利，專程派員前往尋鳥，員警還刻意在多家鳥店，對著上百隻鸚鵡大喊「小乖乖」，可惜仍無所獲。

警方同時調閱監視器追查，發現竊賊當天是由貴陽街一帶走到胡家偷鳥，遂前往貴陽街周邊訪查，果然聽到有街友正在談論「最近有人賣鳥得到1萬元」的小道消息。警方追查50歲男子林國忠涉案嫌疑重大，埋伏守候逮獲林嫌。

林嫌原本否認偷鳥，警方拿出監視器畫面，他才啞口無言，但不願交代鸚鵡下落，警方好言相勸，最後還以「不然跟你買回來」為藉口，哄騙林嫌說出已將鸚鵡以1萬元賣給不知情的友人。

警方循線找上林嫌友人，員警在友人家對著鸚鵡喊「小乖乖」，牠果然轉頭並發出喊叫聲回應，警方確認後將「小乖乖」帶回安置，胡女得知找回愛鳥，火速趕到警局認領；愛鳥失而復得，讓胡女在警局內喜極而泣。

警方說，林嫌是街友也是慣竊，缺錢花用或肚子餓時，就四處行竊或到超商偷食物果腹，全案詢後依竊盜罪嫌送辦。