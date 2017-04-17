志忠抓志忠 3天抓2個

2017-04-17

警察與通緝犯 莫「名」的緣份

〔記者許國楨／台中報導〕男女「菜市場名」百百種，其中男性叫「志忠」的排名應榜上有名，台中市第二分局永興派出所最近就跟這個名字特別有緣，「警員志忠」先抓到「通緝犯志忠」，3天內又抓到也叫「志忠」的侵占案通緝犯，官匪同名的有趣組合讓同仁笑稱：「我們派出所跟這名字真是有緣。」

警員曾志忠本月10日晚間在北區中正公園內盤查1名形跡可疑男子，曾員發現男子名字竟跟自己一樣，正覺得巧合時，赫然發現警用小電腦上的資料顯示該名26歲男子竟然是酒駕的公共危險通緝犯，立即逮捕「志忠」回所偵辦。

隔天曾員與同仁又各查獲1名通緝犯，同事不禁驚嘆：「難道志忠抓志忠會讓運勢旺？」接二連三的好運氣，連曾員都覺得不可思議。

又相隔一天，曾員在北區健行路、五常街口盤查可疑人車時，又逮捕1名也叫「志忠」的侵占案通緝犯，將「志忠」帶返後果然又在所內掀起了一陣話題。

同仁笑︰菜市場名真威

3天內連續出現2次官匪同名的有趣組合，讓同仁笑稱：「菜市場名真威！我們派出所跟這名字真是有緣。」所長方茂田則說，曾員平時工作認真，與同事相處融洽，近日與同事連續3天均盤查到通緝犯逮捕歸案，應歸功於他盤查落實，打擊犯罪精神值得肯定。

而根據內政部去年公布2年一度的最新姓名統計，男女雙方第一名由「家豪」、「淑芬」繼續蟬聯，男性菜市場名前10名，分別為：家豪、志明、俊傑、建宏、俊宏、志豪、志偉、文雄、金龍、志強。

至於「志忠」雖未入前10名，但根據先前一項針對國內百大「菜市場名字」作調查的網路趣味票選，男子組方面由「志明」拿下冠軍，其他依序為：志偉、建志、建宏、俊傑、俊宏、志強、建良、志宏、建國、俊男、宗憲、復國、俊明、宗翰、俊賢、建興、志成、俊雄、志忠、國華、智偉、英俊、志雄、建明，「志忠」最終還是榜上有名。