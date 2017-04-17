漏電燒死2人 台船勒令停工
2017-04-17
〔記者黃建華、洪臣宏／高雄報導〕台船建造中的半潛式重載船，2名工人前天在船艙內施工慘遭燒死，高市勞檢處初判，認定電焊作業2次側漏電引起，致工人觸電著火，昨勒令停工，另要求船艙使用之交流電焊機暫停使用，全面檢修。
高市勞工局勞檢處指出，此工程為台船委由包商進行，依「職業安全衛生法」，雇主台船未確實做好承攬管理，裁處6萬元，承攬商設備不良，裁處3萬元。檢警已扣電焊機為證物，將釐清電焊機到底是由台船或小包商提供，釐清過失責任。
前天下午4時許，台船有工人發現廠內1艘興建中拖船機艙冒煙，帶消防器材與水線，至甲板下方3層的機艙滅火，濃煙散去驚見盧姓（41歲）、林姓（46歲）等2名包商工人被燒死在裡面。
鑑識人員到場，發現2人擠在機艙內，身體被火燒灼炭化，懷疑2人施工不慎引發火警來不及逃出，慘死在機艙內。
高雄地檢署昨派檢察官赴殯儀館相驗，死者林男太太說，丈夫在台船工作約3年，不解為何發生意外。盧男高齡70歲的父親質疑，現場沒做好安全維護，導致意外發生。
台船總經理陳豊霖昨前往靈堂慰問家屬，承諾全力協助善後，並全面進行事故檢討及加強安全防護。
台船指出，半潛式重載船用來承運海上石油鑽油平台、艦艇等，重量在1000噸以上的超大型貨物和海洋工程設備。
台船建造的藍馬林號半潛式重載船，曾載運遭恐怖份子攻擊毀損的美國勃克級驅逐艦科爾號，前往美國的造船廠修理。
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