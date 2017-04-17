不爽被碎念 醉男打死老父

2017-04-17

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市52歲黃姓男子昨疑酒後不爽被74歲黃父碎念，藉酒壯膽對他拳打腳踢，黃父傷重送醫不治，橋頭地檢署檢察官向法院聲請羈押黃男，法官裁定准予羈押。

鄰居透露，黃父為退休老師，平日在廟宇當志工，但3個兒子都不成材，不是吸毒暴斃，就是鋃鐺入獄，大兒子黃男平日遊手好閒，偶爾打打零工，常因酗酒問題與父親起口角。

昨凌晨2時許，黃男酒後返家，又與父親發生爭執，黃男不爽被老父碎念、責罵，一氣之下出拳猛擊、腳踹黃父頭、胸部，導致黃父倒地不起，經阿嬤好言規勸才罷休。

黃父倒臥在房間地板上，清晨5時許阿嬤起床發現報警，員警到場，黃父已無生命跡象，當場逮捕黃男。

橋檢檢察官李美金率同法醫初步相驗發現，黃父身上有多處傷勢，訊問後，以黃男涉刑法第272條第1項殺害直系血親尊親屬犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑，並有逃亡及串證之虞，向法院聲請羈押。為查明真正死因，今天上午將解剖複驗。