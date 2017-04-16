心疼盲母肚子餓 孝子酒駕買消夜被捕
2017-04-16
兄也失智 他打零工苦撐
〔記者許國楨／台中報導〕台中市39歲李姓男子打零工扶養失明老母與失智兄長，日前深夜，8旬老母肚餓，李男馬上騎車外出買消夜，卻忘了自己剛喝了酒，結果被警方查獲，孝子成了酒駕男。警方雖同情，仍需依法送辦，但隔天即代李男送餐給李母，同時發動關懷慰問協助解決困境。
在家小酌 本不打算出門
11日深夜近12時，中市警交通大隊第三中隊巡邏行經大雅區，發現李男騎車搖晃，攔查發現呼氣酒精濃度達每公升0.40毫克，超過法定容許值，將李男帶回偵辦。
老母肚子餓 他騎車覓食
警方調查，因辛苦扶養母、兄，壓力不小，李男平日最大消遣就是在家喝兩杯紓壓。當天稍早已在家喝了幾杯酒，不打算出門，但失明的老母深夜肚餓，因住家地處偏僻，附近並無超商或小吃店，只好冒險騎車去市區買消夜，不料竟被查到酒駕。
李男還有一位失智兄長，家中經濟全靠他打零工為生，但收入不穩，龐大生活費加上這次酒駕面臨罰款，對於經濟困頓的李家更是雪上加霜。
確實酒駕 警只能送法辦
警方表示，李男雖有孝心，但酒駕違法，仍依公共危險罪送辦，最快要12日中午才會送往地檢署複訊，無法回家的李男擔心老母沒得吃，焦急地頻問員警「怎麼辦」？交大員警見他一片孝心，答應代他送餐點回家，李男才鬆了一口氣。
體諒孝心 幫他送餐回家
員警還細心打聽，得知李母平日早餐喜歡吃煎餃、失智兄長喜歡喝玉米濃湯，於是隔天一早依約買了早餐，代李男送餐到家給老母及兄長。
警方表示，李男為了照顧老母及兄長，至今未婚，儘管還有一些祖產持分，卻因屬共有，變賣不易，導致不符低收入戶的標準，已透過行政系統通報公所及里長，盼發動關懷慰問，解李家燃眉之急。
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