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慈母喝咖啡等愛女 遭倒車飛撞超商夾死

2017-04-16

女搶車位 油門當煞車

〔記者王捷、劉婉君／台南報導〕41歲鄧姓單親媽昨陪發展遲緩的小女兒到台南市啟智學校接受鑑測，她在超商門口坐著喝咖啡等女兒時，急著搶車位的林姓女子疑把油門當成煞車，用力踩下，倒車撞進超商，鄧女不幸被撞死，留下一對兒女；酒測值為零的38歲林女，被依過失傷害致死罪移送。

警方調查，林女並非駕車新手，事發時要去安南區的台灣歷史博物館，想先到超商買點東西吃，見超商外停車格有一輛貨車要離開，為搶車位而急著倒車，察覺車速太快時，想踩煞車卻誤踩油門，雖有拉手煞車，仍撞上獨坐超商外露天座喝咖啡的鄧女。

20公分高台階 擋不住

警方表示，意外發生時，連咖啡座金屬椅、傘架，都被撞得扭曲，店長趕忙出來協助報案，鄧女雖送醫仍回天乏術。

咖啡座有高出停車格20公分的台階，仍擋不住車，警 方研判林女倒車速度很快。

死者鄧女的丁姓表姊到場，泣不成聲地說，表妹的前夫14年前失業，表妹到府中街綠豆湯店打工，辛苦養大兩個小孩，其中小女兒疑似還有發展遲緩問題，3年前表妹離婚，生活更困頓，且手腕有職業傷害。

悲! 兒生日隔天失慈母

丁女說，1年多前，表妹由家人協助到台中餐廳打工，小女兒就住丁女家，大兒子則與阿嬤同住，表妹每次放假都回台南與孩子相處，14日是大兒子的18歲生日，她跟表妹一家人還開心地吃蛋糕慶生。

苦! 小女兒身心障礙

丁女說，昨天上午，表妹帶著國三的女兒前往啟智學校鑑測，想了解是否符合入學標準，還用手機傳LINE告知在學校附近超商等女兒，誰知不久就禍從天降，表妹小女兒直到昨天下午仍不知媽媽已不幸往生。

警訊後將林女依過失致死移送法辦，林女胞弟在太平間遇見死者鄧女的家屬，頻頻道歉，家屬則不斷拭淚。林男表示，姊姊昨天下午已獲檢方無保請回，今將到鄧女靈前上香。

肇事女今赴靈堂上香

檢方指出，鄧女是胸部遭重擊而死，林女已坦承犯行。校方表示，鄧女的小女兒個性較安靜，在學校的狀況良好，事發後已由父親接手照顧。教育局表示會持續關懷，至於就學問題，市府針對身心障礙學生有12年安置計畫，不用擔心。

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  • 鄧女為了養家在外地工作，昨特地陪發展遲緩的小女兒到南市啟智學校接受鑑測，不料遇橫禍。（圖為4年前母女出遊，記者王捷翻攝）

    鄧女為了養家在外地工作，昨特地陪發展遲緩的小女兒到南市啟智學校接受鑑測，不料遇橫禍。（圖為4年前母女出遊，記者王捷翻攝）

  • 林女為了搶停車位，倒車輾過台階，再撞上坐在雅座區的鄧姓單親媽，警方說，台階至少有20公分高，林女車速很快，才會一路撞進超商。（記者王捷攝及翻攝，繪圖：美編黃質彬）

    林女為了搶停車位，倒車輾過台階，再撞上坐在雅座區的鄧姓單親媽，警方說，台階至少有20公分高，林女車速很快，才會一路撞進超商。（記者王捷攝及翻攝，繪圖：美編黃質彬）

  • 警方說超商台階至少20公分高，林女車速很快，才會一路撞進超商。（記者王捷攝）

    警方說超商台階至少20公分高，林女車速很快，才會一路撞進超商。（記者王捷攝）

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