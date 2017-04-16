慈母喝咖啡等愛女 遭倒車飛撞超商夾死
女搶車位 油門當煞車
〔記者王捷、劉婉君／台南報導〕41歲鄧姓單親媽昨陪發展遲緩的小女兒到台南市啟智學校接受鑑測，她在超商門口坐著喝咖啡等女兒時，急著搶車位的林姓女子疑把油門當成煞車，用力踩下，倒車撞進超商，鄧女不幸被撞死，留下一對兒女；酒測值為零的38歲林女，被依過失傷害致死罪移送。
警方調查，林女並非駕車新手，事發時要去安南區的台灣歷史博物館，想先到超商買點東西吃，見超商外停車格有一輛貨車要離開，為搶車位而急著倒車，察覺車速太快時，想踩煞車卻誤踩油門，雖有拉手煞車，仍撞上獨坐超商外露天座喝咖啡的鄧女。
20公分高台階 擋不住
警方表示，意外發生時，連咖啡座金屬椅、傘架，都被撞得扭曲，店長趕忙出來協助報案，鄧女雖送醫仍回天乏術。
咖啡座有高出停車格20公分的台階，仍擋不住車，警 方研判林女倒車速度很快。
死者鄧女的丁姓表姊到場，泣不成聲地說，表妹的前夫14年前失業，表妹到府中街綠豆湯店打工，辛苦養大兩個小孩，其中小女兒疑似還有發展遲緩問題，3年前表妹離婚，生活更困頓，且手腕有職業傷害。
悲! 兒生日隔天失慈母
丁女說，1年多前，表妹由家人協助到台中餐廳打工，小女兒就住丁女家，大兒子則與阿嬤同住，表妹每次放假都回台南與孩子相處，14日是大兒子的18歲生日，她跟表妹一家人還開心地吃蛋糕慶生。
苦! 小女兒身心障礙
丁女說，昨天上午，表妹帶著國三的女兒前往啟智學校鑑測，想了解是否符合入學標準，還用手機傳LINE告知在學校附近超商等女兒，誰知不久就禍從天降，表妹小女兒直到昨天下午仍不知媽媽已不幸往生。
警訊後將林女依過失致死移送法辦，林女胞弟在太平間遇見死者鄧女的家屬，頻頻道歉，家屬則不斷拭淚。林男表示，姊姊昨天下午已獲檢方無保請回，今將到鄧女靈前上香。
肇事女今赴靈堂上香
檢方指出，鄧女是胸部遭重擊而死，林女已坦承犯行。校方表示，鄧女的小女兒個性較安靜，在學校的狀況良好，事發後已由父親接手照顧。教育局表示會持續關懷，至於就學問題，市府針對身心障礙學生有12年安置計畫，不用擔心。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 朝鮮半島若開戰 日媒：首爾會有100萬人喪生
- 炸彈之母轟炸IS 阿富汗民眾：感覺房子都在顫抖
- BTOB旼赫問候舊愛被打臉 慘遭公開警告
- 48企業出征牧德盃 市值逾台股40％
- 9旬志工 偕妻吹笛娛老
- 買蛋糕做愛心 助弱勢慶母親節
- 獵雷艦聲納採購違約？慶富造船喊冤
- 李宗賢再見安 強「悍」2連勝
- 中國的多層壓力
- 司改會議》由NCC認定「不法」情事 低空通過
- 脫北者趁太陽節 向邊境投遞「弒兄犯」肖像嗆金正恩
- 龍岡米干節不潑水 高僧灑水祈福
- 雲林蝙蝠染「麗沙病毒」 全台第2例
- 自由廣場》人權不准入境中國
- 路考肇事恐涉刑責 駕訓班不想擔
- 大阿里山區賞螢季 中埔辦產業活動
- 維也納列車相撞 9人受傷
- 放閃喜「螢」！ 太平苗圃「火金姑」復育成功
- 自由廣場》原住民專任族語教師
- 55元爽搭北高高鐵 13萬飛了
- 信義區老豪宅 房價每坪站穩百萬
- 台塑化:汽柴油調漲0.4元
- 北韓閱兵 秀新飛彈嗆美
- 培育下一個五月天 樂團盼多給補助
- 竹市西大路恐怖地下道 民喊快修
- 湖子內區段徵收區 車禍頻傳
- 紀小樣／春天書
- 家長壓力大…養育篇／民團促普設公托 改善幼教
- 「陳陳大丈夫」 終於現身羅德一軍
- 【藝文短訊】 江文瑜現代詩塾系列講座
- 蘭女師懷鄉 詩頌豐原獲首獎
- SUPER師遴選 評審：課堂實際觀察
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Environmentalists call for protection of Taoyuan reef
- 阿肯色欲加快處決人犯 法官否決
- 雙北禁駛三輪車 高雄九月實施管理辦法
- 清境高空步道 估5月啟用
- 汽車炸彈襲敘圍城撤離車隊 至少100死
- 【悄悄話】回不去的時光電影院
- 雄警電玩案 2線3驚爆要3線1扛罪
- 宜蘭水泥包覆百年苦楝樹根 網友搶救
標題：慈母喝咖啡等愛女 遭倒車飛撞超商夾死
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email