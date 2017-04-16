2017-04-16

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的第106000030期大福彩，頭獎摃龜，獎金2.88億元累入下期。昨晚開獎的第106000090期今彩539，頭獎2注中獎，各得800萬元，獎落南投縣草屯鎮忠孝街235號「財神爺商行」、新北市土城區中正路21號「福多彩券行」。