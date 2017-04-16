爸爸是義警 男砸救護車不追究？

2017-04-16

〔記者周敏鴻／桃園報導〕5日凌晨2點多，莊姓男子持棍棒猛砸桃園市中壢消防分隊救護車，車內設備與左、右兩個照後鏡損壞，莊父事後請託消防分隊想大事化小，有消防員在臉書爆料，指莊父疑為義警，抱怨長官想息事寧人，導致基層消防員承受壓力及委屈；桃園市消防局昨表示，這是內部溝通不良造成的誤會，已追究莊男的相關刑責。

消防局調查，5日凌晨2點多，中壢消防分隊接獲酒客喝醉路倒的報案，派遣救護車到中壢區中央西路二段救護，救護車抵達後，酒醉的莊男不明原因，突然持著棍棒衝上前猛砸救護車。

消防員爆料長官想息事寧人

2位出勤的消防隊員都沒受傷，但飽受驚嚇，當場報警，警方依妨害公務現行犯將他帶回偵辦，因救護車被砸，也涉嫌毀損罪責。

不過事後臉書社群網站上有一篇被轉貼的PO文，內容是「消防隊員出勤救護，遭受民眾暴力攻擊，還得承受來自內部長官息事寧人的壓力」。中壢消防分隊的隊員也自爆「砸車男的爸爸是義警…，分隊幹部說，人沒受傷，這種事簡單處理就好…；幹部還說，有很難嗎？」引發網友熱議，質疑長官想搓掉、做人情，讓基層消防員受到委屈。

桃園市消防局第二大隊長殷明坤昨天與撰寫文章的消防隊員溝通，雙方達成共識，後續由大隊接手調查，並檢討中壢分隊幹部是否有處置不當等問題。

消防局：溝通不良致誤會

至於中壢分隊幹部是否處置不當？殷明坤說，初步了解，消防隊員製作毀損、妨害公務等筆錄，由於隊員是告訴代表人，分隊幹部才希望消防隊員先針對毀損部分與對方討論民事和解事宜，盡速修復救護車，並非不追究莊男的刑事責任，可能是溝通過程沒有表達清楚，才讓消防員產生誤會。