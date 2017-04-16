男買新刀切西瓜 半路暴怒先砍人染血
2017-04-16
〔記者王宣晴／新北報導〕32歲林姓男子前晚騎車出門，幫母親買刀切西瓜，返家途經新北市蘆洲區民權路巷內，與移車的賴姓夫妻因故口角，林男竟用剛買的西瓜刀砍對方，被巡守隊及路人當場壓制在地，警方帶回偵辦。
案發後，林母將兒子的中度精障手冊送到警局，陪同製作筆錄，神情無奈，頻向警方道歉。據了解，林男2年前稱遭友人追債，持西瓜刀及菜刀在路旁瘋狂揮舞，警方趕抵後，空手奪刀將他制伏。
與移車夫婦口角
警方調查，林母前晚要切西瓜，叫兒子外出買刀，林男買好西瓜刀返家途中，不滿賴姓夫妻移車擋住道路，連續按喇叭，賴姓夫妻下車指他深夜按喇叭會吵到鄰居，林男瞬間暴怒，與賴男口角，憤從機車坐墊下拿出剛買的西瓜刀狂砍，造成賴男左大腿10公分撕裂傷，賴妻手臂有5公分撕裂傷，血流如注。
巡守隊聞聲制伏
附近民眾及巡守隊聞聲查看，合力將林男制伏在地並報警，傷者送醫縫合後無生命危險，林男被帶回警局時情緒激動，不斷表示賴男辱罵他母親，更稱賴男搶走他的刀，賴男的傷是他自己砍的。
警方表示，林男雖辯稱沒砍人，但目擊民眾指證歷歷，仍以傷害罪嫌移送法辦。
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