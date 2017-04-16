| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
毒蟲駕車高速衝撞 孝子慘死輪下 驚悚瞬間！嘉義毒蟲暴衝車禍 1死3傷影片曝光 寶寶哭鬧難眠 恐為過敏作祟
 首頁 > 社會

警：3意外都逢凶化吉 「榕樹庇佑了大家」

2017-04-16

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市烏日區傳出有老榕在一天內經歷3起生死異事，幸好無人傷亡。資深員警指出，傳聞榕樹葉有避邪功效，3起意外雖然都發生在榕樹旁，但都逢凶化吉，其實也可以說是榕樹庇佑了大家。

員警說，這棵榕樹至少已經3、40年，沒有傳出過什麼靈異傳說；可能是因為枝繁葉茂，四周光線不佳較陰暗，加上氣根生長又會損害周邊房屋結構，才有榕樹招陰之說；也有一說指榕樹葉可避邪，身上帶著7片榕樹葉到命案現場，離開後丟棄樹葉，「壞東西」就不會跟著回家。

風水師林本捷說，入行26年，榕樹是最陰的樹這種說法常常聽到，但這3起事件有可能是巧合；如果對此有所疑慮的話，可以請當地里長會同法師，到樹下誦經超度一下，擲筊問看看有什麼事，應該就能夠化解。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 庇佑 榕樹 逢凶化吉
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
港式✧干炒豬河粉
異國風✧緬甸咖哩雞
甜食✧椰奶水果涼糕
一次認識豬肉各部位
轉寄

標題：警：3意外都逢凶化吉 「榕樹庇佑了大家」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月16日‧星期日‧丁酉年三月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.