警：3意外都逢凶化吉 「榕樹庇佑了大家」
2017-04-16
〔記者何宗翰／台中報導〕台中市烏日區傳出有老榕在一天內經歷3起生死異事，幸好無人傷亡。資深員警指出，傳聞榕樹葉有避邪功效，3起意外雖然都發生在榕樹旁，但都逢凶化吉，其實也可以說是榕樹庇佑了大家。
員警說，這棵榕樹至少已經3、40年，沒有傳出過什麼靈異傳說；可能是因為枝繁葉茂，四周光線不佳較陰暗，加上氣根生長又會損害周邊房屋結構，才有榕樹招陰之說；也有一說指榕樹葉可避邪，身上帶著7片榕樹葉到命案現場，離開後丟棄樹葉，「壞東西」就不會跟著回家。
風水師林本捷說，入行26年，榕樹是最陰的樹這種說法常常聽到，但這3起事件有可能是巧合；如果對此有所疑慮的話，可以請當地里長會同法師，到樹下誦經超度一下，擲筊問看看有什麼事，應該就能夠化解。
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