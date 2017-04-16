烏日老榕招陰？ 樹下1日3事故

2017-04-16

〔記者何宗翰／台中報導〕相傳榕樹招陰，台中市烏日區中山路二段一棵老榕樹，上月16日，一天經歷3起人命生死關頭，早上一名國中生搭公車行經榕樹下突然暈倒；中午一名男子將車停樹下燒炭；傍晚一名婦人帶幼兒疑要輕生，在樹旁被找到。雖都化險為夷，卻因接二連三、不約而同都聚向榕樹而引起議論。

附近居民議論紛紛

烏日警方證實，上月16日接連有3起意外，一早7點多，林姓國二男學生搭公車上學途中，突感不舒服，公車開到榕樹前的站牌時，男學生撐不住而暈倒在座位上，其他乘客發現，通知司機緊急送醫，幸無大礙。

當天中午，40歲盧姓男子因和家裡吵架，開車停在榕樹前的公車停車格，準備燒炭輕生，員警接獲相關通報，用手機訊號定位，到場時先敲車窗，當時副駕駛座有一盆炭火還在燃燒，車內煙霧瀰漫，盧男已無反應，趕緊先將人救出，緊急送醫救回一命。

沒想到還有第三件 ，40多歲陳姓女子和前夫爭監護權，將5歲大的兒子從幼兒園接走後，陳女疑情緒激動有輕生傾向，前夫緊急報警協尋，當天傍晚，員警在陳女租屋處附近找到母子，地點就在榕樹旁20公尺處，社工員和陳女懇談2個多小時，陳女才恢復平靜，將小孩交由前夫接回。