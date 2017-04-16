假競技真聚賭 麻將協會藏賭場

2017-04-16

〔記者劉慶侯／台北報導〕位在台北市漢口街的「台北市健康麻將協會」，涉嫌假借舉辦「麻將競技活動」，提供場所擺設賭桌供會員聚賭，並以點數卡代替現金方式進行賭博，避免因使用現金遭警方查緝。

北市警萬華分局經蒐證後臨檢，當場查獲71歲王男和54歲潘婦2名負責人，及8桌麻將賭客32人，查扣賭資34萬餘元、抽頭金7800元、監視器設備、記帳表等證物。

警詢中，賭客坦承以1底100點（元），每1台20點（元）方式聚賭，每局須繳交抽頭金每人100元給協會，警詢後，將2名負責人依賭博罪嫌移送台北地檢署偵辦，並將賭客依社會秩序維護法裁罰。