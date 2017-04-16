殺前妻出獄中彩券 賭光600萬討扶養費
2017-04-16
〔記者陳慰慈／新北報導〕王姓男子離婚後，發現前妻離婚前有外遇，26年前持刀殺死前妻，並對其男友潑硫酸毀容，遭判刑12年，5名子女分別被親戚、育幼院收養。王男出獄後，曾中800萬元樂透，但賭博輸光，去年因病無法工作，向法院聲請要子女按月給5千元扶養費，另他曾給長子10萬元彩金，亦要求返還；新北地院日前裁定長子須按月給2600元，其他2兒2女各600元扶養費；10萬元則屬贈與非借貸，駁回聲請，仍可抗告。
判5子女月給5000元
王男3年前中800萬元樂透彩，扣稅後實拿600多萬，想給子女各10萬元，但僅長子接受，其餘錢都輸光了。
王男說，他在工地做粗工，每日收入2千元，後因腳受傷無法工作，改住遊民收容所，並請社工安排住院治療腳傷及心臟繞道手術，現又需洗腎，住院費用全由社工代墊，只好提出扶養義務聲請；他同意子女不必扶養他，但需法院證明，才能申請政府補助。
現為職業軍人的長子稱，案發時他才12歲，當年父親叫妹妹以「想媽媽」為由騙母親回家，將她砍死，再拿硫酸潑在門外的母親男友，除大妹在學校外，其他小孩均目睹慘案。
以女兒名義借高利貸
父親出獄後，又改槍、吸毒，還拿妹妹的身分證借高利貸，多次進出監獄。他已將10萬元還給父親，且之前幾乎每月匯錢給父親，他無法與父親一起生活也不願扶養，其他4名子女也是如此。
法官認為，依戶籍謄本資料，王男離婚前有扶養子女，出獄後也曾接子女回家住半年，但考量子女目睹王男殺母的心靈傷害，且王男未善盡扶養、照顧責任，如叫子女負擔一般標準的扶養費，實強人所難，而因王男請求扶養金額尚屬合理不多，加上子女正值青壯年，無不能扶養父親的困難，依其薪資裁定扶養費。
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