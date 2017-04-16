| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
毒蟲駕車高速衝撞 孝子慘死輪下 驚悚瞬間！嘉義毒蟲暴衝車禍 1死3傷影片曝光 寶寶哭鬧難眠 恐為過敏作祟
 首頁 > 社會

LINE借錢常有詐 中老年最易上當

2017-04-16

〔記者邱俊福／台北報導〕親友傳LINE要借錢，當心是詐騙！

盜用LINE帳號行騙

北市一名江姓女公務員，於清明連假期間接到同事傳LINE借3萬元，匯款後及時發現同事帳號被盜，立即報警追回。而根據刑事局統計今年1到3月，詐騙集團冒用LINE借錢行騙案件高達357件，受害者有高達7成為40歲以上中老年族群，儼然是「重災區」，警方呼籲民眾多小心。

刑事局表示，56歲江女清明節連假到醫院探病時，收到同事傳LINE表示想借3萬元周轉，因看對方語氣很著急，便拜託病榻上的友人立刻用手機以網路銀行轉帳，她還不忘叮嚀那筆錢是住院友人的醫藥費，請務必按時歸還。

不料，幾分鐘後，江女收到其他友人傳LINE提醒該名同事帳號被盜用，正到處借錢行騙，驚覺上當，而歹徒還想向江女繼續借錢，所幸江女及時報警將3萬元凍結後追回。

刑事局表示，這種詐騙手法在去年最高峰，但最近仍有不少民眾上當，經統計今年1到3月共有357件，40歲以上被害人有256件，佔71.71%為最多，被害人職業則以店員、櫃台等服務業最多，共96人佔26.9%，其次是無業與水電、麵包師傅等技術工，受騙金額最高10多萬元，最低1萬元。

刑事局表示，民眾應善用LINE的安全設定，例如關閉「允許自其他裝置登入」功能，以降低被盜用機率，尤其LINE的4位數驗證碼等同於網路身分證，絕不可提供給任何人，以免歹徒盜用帳號後打著本人名義到處借錢行騙，也呼籲民眾接到親友傳LINE借錢，一定要再確認，切勿貿然匯款，有任何疑問可撥打「165」反詐專線求助。

廣告
  • LINE防盜安全設定看這裡 （記者邱俊福整理）

    LINE防盜安全設定看這裡 （記者邱俊福整理）

  • 詐騙集團假冒江姓女子的同事，傳LINE向她借錢。（記者邱俊福翻攝）

    詐騙集團假冒江姓女子的同事，傳LINE向她借錢。（記者邱俊福翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： LINE 中老年 借錢 詐騙集團
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
港式✧干炒豬河粉
異國風✧緬甸咖哩雞
甜食✧椰奶水果涼糕
一次認識豬肉各部位
轉寄

標題：LINE借錢常有詐 中老年最易上當


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月16日‧星期日‧丁酉年三月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.