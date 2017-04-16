LINE借錢常有詐 中老年最易上當
2017-04-16
〔記者邱俊福／台北報導〕親友傳LINE要借錢，當心是詐騙！
盜用LINE帳號行騙
北市一名江姓女公務員，於清明連假期間接到同事傳LINE借3萬元，匯款後及時發現同事帳號被盜，立即報警追回。而根據刑事局統計今年1到3月，詐騙集團冒用LINE借錢行騙案件高達357件，受害者有高達7成為40歲以上中老年族群，儼然是「重災區」，警方呼籲民眾多小心。
刑事局表示，56歲江女清明節連假到醫院探病時，收到同事傳LINE表示想借3萬元周轉，因看對方語氣很著急，便拜託病榻上的友人立刻用手機以網路銀行轉帳，她還不忘叮嚀那筆錢是住院友人的醫藥費，請務必按時歸還。
不料，幾分鐘後，江女收到其他友人傳LINE提醒該名同事帳號被盜用，正到處借錢行騙，驚覺上當，而歹徒還想向江女繼續借錢，所幸江女及時報警將3萬元凍結後追回。
刑事局表示，這種詐騙手法在去年最高峰，但最近仍有不少民眾上當，經統計今年1到3月共有357件，40歲以上被害人有256件，佔71.71%為最多，被害人職業則以店員、櫃台等服務業最多，共96人佔26.9%，其次是無業與水電、麵包師傅等技術工，受騙金額最高10多萬元，最低1萬元。
刑事局表示，民眾應善用LINE的安全設定，例如關閉「允許自其他裝置登入」功能，以降低被盜用機率，尤其LINE的4位數驗證碼等同於網路身分證，絕不可提供給任何人，以免歹徒盜用帳號後打著本人名義到處借錢行騙，也呼籲民眾接到親友傳LINE借錢，一定要再確認，切勿貿然匯款，有任何疑問可撥打「165」反詐專線求助。
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