美國女警自首報繳 查非警槍是私用槍

2017-04-15

〔記者鄭淑婷、朱沛雄／桃園報導〕美國加州洛杉磯郡聖塔莫尼卡市警局女警Noell Grant（葛蘭特），13日與親友共2大2小搭機從洛杉磯飛抵桃園機場，準備轉機前往泰國曼谷度假，發現值勤用的1把手槍、6顆子彈還放在背包裡，葛女自首後被桃園地檢署責付律師、限制出境出海，她請求檢方：「偵辦速度可否快一點，女兒還得上學。」不過，桃檢要釐清她有無運輸槍械的「主觀犯意」，恐怕得在台灣待上很長的日子。

美安檢大漏洞有前例

航警指出，葛女在偵訊時拿出警徽表明身分，指該槍枝在美國屬合法持有，是她自己購買使用，並非警械，平時上班值勤時，會將槍彈放在腰包內，這次旅遊疏忽帶出，不知為何能通過洛杉磯機場安檢。

葛女與另名女性親友各自帶了小孩度假，葛女的女兒年僅8歲，因這起攜槍案讓假期變調，葛女被責付律師後，一行4人前晚暫時入住桃園市的飯店。

檢方表示，依槍砲彈藥刀械管制條例規定，未經許可運輸槍枝，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，因無法予葛女職權不起訴或緩起訴處分，只有起訴與不起訴兩種。此案關鍵在於有無運輸上的「主觀犯意」，如果確實是疏忽、忘記，未來很有可能獲不起訴處分；如果被認定構成犯罪，因她自首加上其情可憫，也有機會獲得緩刑。

檢方指出，美國的警察制度與槍枝管理跟台灣不同，檢察官將透過AIT了解葛女平常的勤務習慣，以及勤務結束後是否需將槍枝繳回，做為未來偵辦案件的參考依據。

在911事件發生後，美國機場登機前的安檢相當嚴格，但葛女的案子也非先例。2013年，一架從洛杉磯飛回桃園機場的班機，清潔人員在座椅前置物空間發現4顆達姆彈；2016年，美國陸戰隊隊員在桃園機場過境轉機準備返回沖繩駐地，被過境安檢人員查出夾帶40發步槍子彈。