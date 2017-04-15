美國女警自首報繳 查非警槍是私用槍
2017-04-15
〔記者鄭淑婷、朱沛雄／桃園報導〕美國加州洛杉磯郡聖塔莫尼卡市警局女警Noell Grant（葛蘭特），13日與親友共2大2小搭機從洛杉磯飛抵桃園機場，準備轉機前往泰國曼谷度假，發現值勤用的1把手槍、6顆子彈還放在背包裡，葛女自首後被桃園地檢署責付律師、限制出境出海，她請求檢方：「偵辦速度可否快一點，女兒還得上學。」不過，桃檢要釐清她有無運輸槍械的「主觀犯意」，恐怕得在台灣待上很長的日子。
美安檢大漏洞有前例
航警指出，葛女在偵訊時拿出警徽表明身分，指該槍枝在美國屬合法持有，是她自己購買使用，並非警械，平時上班值勤時，會將槍彈放在腰包內，這次旅遊疏忽帶出，不知為何能通過洛杉磯機場安檢。
葛女與另名女性親友各自帶了小孩度假，葛女的女兒年僅8歲，因這起攜槍案讓假期變調，葛女被責付律師後，一行4人前晚暫時入住桃園市的飯店。
檢方表示，依槍砲彈藥刀械管制條例規定，未經許可運輸槍枝，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，因無法予葛女職權不起訴或緩起訴處分，只有起訴與不起訴兩種。此案關鍵在於有無運輸上的「主觀犯意」，如果確實是疏忽、忘記，未來很有可能獲不起訴處分；如果被認定構成犯罪，因她自首加上其情可憫，也有機會獲得緩刑。
檢方指出，美國的警察制度與槍枝管理跟台灣不同，檢察官將透過AIT了解葛女平常的勤務習慣，以及勤務結束後是否需將槍枝繳回，做為未來偵辦案件的參考依據。
在911事件發生後，美國機場登機前的安檢相當嚴格，但葛女的案子也非先例。2013年，一架從洛杉磯飛回桃園機場的班機，清潔人員在座椅前置物空間發現4顆達姆彈；2016年，美國陸戰隊隊員在桃園機場過境轉機準備返回沖繩駐地，被過境安檢人員查出夾帶40發步槍子彈。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美國公布匯率政策報告 台灣列監控名單
- 日千葉縣女童裸屍案 學校家長會長被捕
- 自由廣場》公司法 公司鬥法
- 銅鑼組自救會 全鄉齊心反焚化爐
- 使用果菜市場垃圾菜 韓濟小火鍋認了
- 中壢元生、龍德公園 紫藤花開
- 達比修「滑」麗首勝 第29場飆上10K
- 陳孝萱穿緊身舞衣尬舞 被說像大媽超無言
- 在野黨要求川普 對中硬起來
- 聯航又出包！ 乘客在機上遭蠍子螫傷
- 北韓將核試 美媒︰美擬先發制人
- 【再見獨木橋】一個男子的失戀手札
- 蒙古電影展明登場 導演索龍格登台嘗鮮
- 馬修連恩 聲音雕塑展逼哭老母
- 鞏固軍事聯盟 美防長將出訪沙烏地等國
- 04/15 各報重點新聞一覽
- 桃園農博22日迎賓 拚200萬參觀人次
- 南美館首任館長 北藝大名譽教授林保堯出任
- 朴有天爆閃婚富千金 金在中喊NO疑有隱「情」
- MLB》投到情緒失控 陳偉殷回應了（影音）
- 彩繪石虎 苑裡稻田將展新貌
- 布魯斯不入甕 殷仔崩盤關鍵
- 《觀察筆記》新局的台灣
- 朝鮮半島陷核危機 傳我軍方：「戰爭可能性極低」
- 遭好友爆料很會玩 金城武：年輕時比較瘋狂
- 花蓮機場公車班次少 旅客怨不便
- 美媒︰川普背後一票親中商人
- 詹啟賢爆：國民黨主席選舉賄選綁樁
- 楊一展剪刀腳好猛 男星喘不過氣
- 一句話後丟炸彈 亞股匯大洗三溫暖
- 胡金龍逆轉三分砲 悍將19安宰獅
- 《健康充電站》癌症衛教講座
- 《小檔案》炸彈之母 為嚇阻海珊研發
- 打擊率凍傷 林智平找動力
- 〈徵文大拼盤〉路邊要錢 你給不給
- 華視前董座遭記過 爆"他"復仇陰謀論
- 李明哲案 民主平台要求查辦兩岸掮客
- 獵雷艦國造疑染紅 傳向港購聲納系統
- 湧蓮寺註生娘娘文化節 明送金鏟子
- 季後賽明開戰 三演雙士爭冠？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美國女警自首報繳 查非警槍是私用槍
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分