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21吋「腰」嬌女爆紅 應召站祖師爺反露餡

2017-04-15

〔記者錢利忠／台北報導〕由「應召站祖師爺」程崇德等人組成應召站，引進烏克蘭應召女及「史上最強妹」中國賣淫女「晴天」當台柱，吃上妨害風化等官司；台北地檢署昨將程崇德等17人起訴。

79歲程翁綽號「老爹」，他原在飯店業闖蕩，20多年前轉行經營應召站，與王明輝三兄弟合組「米其林」人口販運集團結盟，並收綽號「紀姐」的顧巧鳳為徒，由她成立叩客中心，引進東歐、中國的賣淫女，或引誘逃逸女外勞下海，每天媒介賣淫至少上百人，總獲利數千萬元。

檢警查出，該集團利用中客自由行管道，媒介包括「晴天」在內等多名中國賣淫女來台，「晴天」憑著亮麗秀髮及21吋小蠻腰，加上近百公分的修長美腿，每次索價8000元。來自烏克蘭的金絲貓「JABE」，以觀光名義入境，收費高達3萬元；儘管要價不菲，但尋芳客指名電話不斷，轟動業界，後來因生意太好，被眼紅的同業檢舉。

前年底，檢警會同移民署搗破「老爹」賣淫集團，去年3月，檢警及移民署等單位與中國公安配合，另在中國逮捕並遣送兩名該集團台籍幹部回台，台北地檢署昨將程崇德等17人起訴。

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  • 「應召站祖師爺」程崇德。（資料照）

    「應召站祖師爺」程崇德。（資料照）

  • 被馬伕稱為「史上最強妹」的中國籍賣淫女「晴天」。（資料照）

    被馬伕稱為「史上最強妹」的中國籍賣淫女「晴天」。（資料照）

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