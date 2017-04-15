遭白嫖還被搶 裸女被拖下樓示眾

2017-04-15

談妥9000元性交易

〔記者陳薏云／新北報導〕39歲男子陳建宏白嫖劉姓應召女，趁劉女洗澡時拉住浴室門把，下手偷取財物，劉女情急之下踹破浴室門上玻璃，衝出跟陳男扭打，陳男竟將一絲不掛的劉女從2樓拖到1樓，踹肚搶包離開；警方獲報逮獲陳嫌，在他身上起出5000元贓款及毒品，訊後依強盜、毒品罪嫌移送法辦。

警方調查，陳嫌為徵信社員工，曾涉入多起毒品、傷害及恐嚇取財案。本週三晚間9時許，陳嫌獨自先到新北市永和區一家旅館開房間，隨後透過手機通訊軟體與應召站聯絡，雙方談妥以9000元性交易。

爛男不盡「性」想賴帳

不久，38歲劉女前來性交易，完事後，劉女將錢收到包包，放在床邊，進入浴室準備洗澡時，陳嫌突然以手拉住浴室門鎖，劉女嚇得大喊：「你幹嘛！」發現門打不開，用力將玻璃門踹破脫困，發現陳嫌在偷她包包內的財物，兩人開始扭打。

由於劉女緊抓包包，陳嫌不斷踹打都不放手，兩人就這樣從2樓不斷拉扯、扭打到1樓，一絲不掛的劉女在旅館內不斷大喊：「救命！有人搶劫！」陳嫌怕驚動他人，一腳猛踹劉女腹部，丟下包包，僅搶走包包內的皮夾後逃離。

從2樓扭打到1樓

旅館櫃台見狀，立刻衝出關心劉女，劉女則不斷哭訴，以雙手遮住重要部位，櫃台隨即報警處理。

旅館報警循線逮人

警方獲報到場後，根據劉女的特徵敘述，先在永和路某巷子的變電箱上找到劉女皮夾，發現裡面只剩百餘元，之後又在隔壁巷子逮獲躲在車旁的陳嫌，並在其身上搜出安非他命毒品及5000元贓款。

陳嫌辯稱，劉女一進房就要收錢，過程中又一直很掃興地喊痛，還一直說「不要了」、「害我沒辦法射，覺得不划算」，要求算5000元也不肯，才會動手搶包包，否認將劉女控制在廁所與動手毆打。