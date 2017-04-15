幼教師以暴制暴 膠帶綑綁2歲娃PO網
園方撤照片急道歉
〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市一名2歲男童12日疑在幼兒園咬人、搶同學彈珠，老師勸不聽，用膠帶將他綁在椅子約10分鐘，昨還將照片上傳幼兒園臉書粉絲專頁，男童家長昨瀏覽網頁發現，貼文痛斥︰「是在教小孩？還是教小孩綁架？」李姓園長趕緊道歉，坦承老師犯了「不可原諒的錯」，已告誡老師不能這樣處罰。
不當管教 最重會停招
嘉義市政府教育處、社會處昨到幼兒園查處，教育處幼兒教育科長黃媛楟說，12日上課，男童與同學搶玩彈珠時咬人、抓人，老師講不聽才綁人，已屬不當管教，涉違反「幼兒教育及照顧法」第51條、27條，可罰6千元以上、3萬元以下罰鍰，可行政處分幼兒園減招，甚至停招；已要求園方釐清案發原因，並上校安系統通報。
娃咬人講不聽被處罰
男童父親說，因工作關係，兒子委由阿公、阿嬤接送，剛滿2歲時，老師曾告知有咬人情形，之後只有寫聯絡簿提醒，並未再跟阿公、阿嬤反映，他以為已經改善，不料兒子當天又咬人。
家長看粉絲頁才察覺
男童父親表示，兒子畢竟只是2歲小孩，比較皮、講不聽，可以聯絡家長帶回，學校卻沒通知家長，他還是看幼兒園臉書才察覺，對於信賴學校的家長「情何以堪」？他因而上傳照片到「綠豆嘉義人直擊」等臉書社群，讓其他家長知道幼兒園老師的不當教學，但不打算對老師提出刑事告訴。
「我錯了」老師哭求原諒
幼兒園粉絲專頁昨已將照片撤下，李姓園長表示，男童情緒一來會咬人、抓人，有請老師好好講、不能處罰，發生此事，老師哭求原諒說「我錯了」並向家長道歉；李姓園長澄清，絕無傷害孩子身體，盼家長給幼兒園及老師一次機會。
嘉義大學幼兒教育系教授葉郁菁表示，這是非常糟糕的管教方式，照片還上傳臉書，將對孩子造成很大的心理傷害；過去有老師將孩子關在衣櫃，這些都會加深孩子害怕及對黑暗的恐懼。
葉郁菁表示，3歲以前的孩子還在口腔期，焦慮、緊張時就會用口腔去攻擊，建議老師在孩子焦慮時給予擁抱，讓他有安全感；當他和同學搶玩具時，可請他當小幫手，引開對玩具的注意力。
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