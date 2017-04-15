2017-04-15

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的第106034期大樂透，頭獎摃龜。昨晚開獎的第106089期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落花蓮縣玉里鎮和平路37之2號「長虹彩券行」。