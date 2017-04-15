| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
美國公布匯率政策報告 台灣列監控名單
 首頁 > 社會

性侵同事前女友 航警停職

2017-04-15

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕28歲、已婚的航警局陳姓警員，今年1月獲悉同事與女友小雪（化名）分手，佯裝「暖男」，藉口想為小雪打抱不平，將她約到KTV唱歌後帶回租屋處，趁她體力不支時性侵，桃園地檢署昨依強制性交罪嫌起訴；航警局也立即召開人評會，以嚴重影響警譽，將陳員停職。

檢方調查，陳員與同事經常邀約唱歌、餐敘，連帶結識小雪，卻覬覦小雪姿色，得知同事與她分手，今年1月2日晚上11點多，他佯裝暖男，LINE小雪「想找講話方便的地方」、「就是我其實裝醉偷偷問他你們的事情」、「我現在很生氣」、「妳等等有辦法直接跟我約外面嗎？其實我有一點醉」等，佯裝替小雪打抱不平，聲稱要轉知「前男友」對她的評論，小雪誤信，開車赴約。

起訴指出，陳員與小雪約在桃園市蘆竹區某KTV見面，在車上閒聊直到隔天凌晨3點多，2人一起返回小雪與他人分租的住處；小雪指控，她多次詢問「前男友到底講了我什麼？」陳員卻始終避而不答，直到清晨5點多她累了想睡，陳員突然對她求歡，她雖多次掙扎反抗，陳員卻仗著酒意，將她強壓在床上性侵。

陳員事後以酒醉失態為由道歉，小雪趁機穿上衣褲向室友求助、要求陳員離開，事後到醫院驗傷提告。

廣告
  • 航警被桃園地檢署依強制性交罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

    航警被桃園地檢署依強制性交罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 前女友 性侵 航警
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
媽媽味✧香滷豬肋排
電鍋菜✧小卷清酒蒸
甜食✧枸杞包心粉圓
炒米粉的黃金比例！
轉寄

標題：性侵同事前女友 航警停職


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月15日‧星期六‧丁酉年三月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.