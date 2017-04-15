性侵同事前女友 航警停職

2017-04-15

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕28歲、已婚的航警局陳姓警員，今年1月獲悉同事與女友小雪（化名）分手，佯裝「暖男」，藉口想為小雪打抱不平，將她約到KTV唱歌後帶回租屋處，趁她體力不支時性侵，桃園地檢署昨依強制性交罪嫌起訴；航警局也立即召開人評會，以嚴重影響警譽，將陳員停職。

檢方調查，陳員與同事經常邀約唱歌、餐敘，連帶結識小雪，卻覬覦小雪姿色，得知同事與她分手，今年1月2日晚上11點多，他佯裝暖男，LINE小雪「想找講話方便的地方」、「就是我其實裝醉偷偷問他你們的事情」、「我現在很生氣」、「妳等等有辦法直接跟我約外面嗎？其實我有一點醉」等，佯裝替小雪打抱不平，聲稱要轉知「前男友」對她的評論，小雪誤信，開車赴約。

起訴指出，陳員與小雪約在桃園市蘆竹區某KTV見面，在車上閒聊直到隔天凌晨3點多，2人一起返回小雪與他人分租的住處；小雪指控，她多次詢問「前男友到底講了我什麼？」陳員卻始終避而不答，直到清晨5點多她累了想睡，陳員突然對她求歡，她雖多次掙扎反抗，陳員卻仗著酒意，將她強壓在床上性侵。

陳員事後以酒醉失態為由道歉，小雪趁機穿上衣褲向室友求助、要求陳員離開，事後到醫院驗傷提告。