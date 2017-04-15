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W飯店小模命案 台俄混血小模證稱：土豪哥拿我手機購毒

2017-04-15

〔記者溫于德、張文川／台北報導〕台北地院審理W飯店郭姓小模命案，昨針對藥頭張子奕的供毒犯行，傳喚參與「毒趴」的台俄混血小模「Rara」王嘉蒂、傳播妹「娜娜」楊昕瑜、提訊在押的「土豪哥」朱家龍、蔡逸學作證；王嘉蒂說土豪哥拿她的手機用微信和張子奕洽談「帶東西來」，土豪哥則是維持一貫撇清說詞。

王嘉蒂與楊昕瑜作證結束後，戴著口罩在法院一樓大廳閃避媒體訪拍，楊女還一度說「不要拍，我有肖像權！」要求媒體刪除照片但失敗，最後2女快步離開。

審判長開庭先確認張子奕先前是否已承認提供毒品未遂罪，但張的律師稱張只承認轉讓毒品，否認販毒，隨即進行隔離訊問證人。

王嘉蒂證稱，朱家龍找她去W飯店開趴，她找張子奕一起來，王女宣稱兩人要與朱談合開公司的事，但「朱卻只在乎我找不找得到毒咖啡包」。

至於是否看到朱家龍和張子奕相互交錢、交毒品？她有沒有向張子奕詢問毒品價格？王女說詞反覆，張的律師提示偵查筆錄，王女才承認有向張詢價，但強調「咖啡包不是我要的，張有帶的話，是要給朱家龍」。

土豪哥作證時，不承認自己「主動」碰毒、供毒，指從未找張買毒，也沒拿錢給張，又稱自身飲酒後神智不清，無法確定張男有沒有交付裝有毒品的紙袋。

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  • 台北地院14日審理W飯店郭姓小模命案，傳喚小模王嘉蒂（左）、楊昕瑜（右）出庭做證。（記者羅沛德攝）

    台北地院14日審理W飯店郭姓小模命案，傳喚小模王嘉蒂（左）、楊昕瑜（右）出庭做證。（記者羅沛德攝）

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