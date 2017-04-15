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中市安置女童撞頭開刀 父控被虐待

2017-04-15

〔記者陳建志、蘇金鳳／台中報導〕台中市徐姓男子因有輕生念頭，1歲10個月大的女兒被社會局帶走安置，沒想到近日女童竟頭部受傷住進加護病房，社工告知是女童自己不小心撞到牆，徐男懷疑傷勢是外力造成，要求還給女兒一個公道。

繳不出保母費 社工帶走女兒

徐男表示，他因故和太太分居，帶走小孩獨力照顧，自己需四處在工地工作，去年12月將女兒交給黃姓保母照顧，但因無力支付每月1萬4千元保母費，今年2月他將女兒帶回，3月初社工找上門將女兒帶走安置。

徐男表示，當時不希望女兒跟著他吃苦，才答應由社工安置，沒想到12日卻接到女兒住進加護病房的通知，發現女兒右前額有一大片瘀青，社工說是女兒自己撞到牆，前天還緊急進行頭部手術，懷疑傷勢是外力造成。

社工告知是自己撞到牆

台中市家庭暴力及性侵害防治中心表示，徐男家庭被社會局列為高風險家庭，3月初徐男傳簡訊給社會局有輕生的念頭，社會局除了報警，並於3月3日將女童安置。

3月22日開始，女童因腸胃型感冒而發燒、嘔吐，曾經就醫，4月12日女童出現抽搐現象，頭上瘀青是否是受虐，院方無法肯定，4月13日院方表示，女童有遭嬰兒搖晃現象，顱內壓比較高。

由於女童是早產兒，發展比一般孩童慢，家防中心表示，要調查孩子是因為營養不良還是因為早產，也會調查孩子是否有遭受到外力的傷害。

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  • 徐姓女童被台中市社會局安置，卻頭部瘀青住進加護病房，頭部還緊急進行手術，父親不捨懷疑外力造成。（記者陳建志翻攝）

    徐姓女童被台中市社會局安置，卻頭部瘀青住進加護病房，頭部還緊急進行手術，父親不捨懷疑外力造成。（記者陳建志翻攝）

  • 徐姓女童今年二月從黃姓保母住處離開時模樣可愛。（記者陳建志翻攝）

    徐姓女童今年二月從黃姓保母住處離開時模樣可愛。（記者陳建志翻攝）

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